  • BIST 1.560
  • Altın 399,247
  • Dolar 6,9514
  • Euro 8,4350
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKA23 pozitif vaka, 1 kişi hayatını kaybetti

Aşılamada en hızlı ülke İsrail’de kısıtlamalar esnetiliyor

» »
Nüfusun yüzde 49’unun Covid-19 aşısının en az bir dozunu olduğu İsrail’de, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalar esnetiliyor.
Aşılamada en hızlı ülke İsrail’de kısıtlamalar esnetiliyor

Alman biyokimya şirketi BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer’in Covid-19’a karşı geliştirdiği aşıyı satın alan İsrail bugüne kadar en hızlı kampanyayı yürüten, en çok yurttaşını aşılayan ülke.

27 Aralık 2020’de üçüncü kez kısıtlama uygulanmaya başlanan ülkede normalleşme adımlarının atıldığı bugünden itibaren mağaza, alışveriş merkezleri, müze, otel, sinagog, cimnastik salonları, hayvanat bahçeleri ve kütüphaneler açık olacak.

Ancak bu mekanlara girmek için aşı olanlarasağlık bakanlığı tarafından verilen, ikinci dozun üzerinden geçen bir hafta sonrası başlangıç alınarak altı ay geçerli ‘yeşil pasaport’ gösterme şartı var. Virüsü atlatanların da girmelerine izin verilecek. Maske ve sosyal mesafe kuralı ise bundan sonra da geçerli olacak.

Havalimanları ise iki hafta daha kapalı kalacak.

‘Hastalanma riskini yüzde 95.8 düşürüyor’

Sağlık bakanlığı, dün, araştırmaların, iki dozu da yaptıranlarda virüs nedeniyle hastalanma riskinin yüzde 95.8 oranında düştüğünü açıkladı. Araştırmalarda, ayrıca, aşının ateş ve solunum sorunlarını ise yüzde 98 oranında engellediği belirtildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, önümüzdeki iki hafta içinde 50 yaşın üzerindeki İsraillilerin yüzde 95’inin aşılanmış olacağını düşündüğünü söyledi.

İsrail’de aşı takvimi hızla ilerlerken Filistinliler için aşıya erişim kolay olmadı. İsrail, Filistin yönetiminin abluka altındaki Gazze Şeridi’ne gönderdiği aşıların bir kısmının girişini çarşamba günü onayladı. İlk etapta Gazze Şeridi’ndeki sağlık personeli için gönderilen 2 bin dozluk Rus SputnikV aşısının 1000 dozunun girişine izin verildi. 5 milyon Filistinli aşı bekliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Thunberg'den Mars reklamı: Kızıl Gezegen'e kaçabilecek zenginlerden değilseniz, iklim krizini çözmekle iyi edersiniz18 Şubat 2021 Perşembe 22:02
  • Bill Gates, mutasyonlarla mücadele için 'üç doz aşı' çağrısı yaptı18 Şubat 2021 Perşembe 21:45
  • Kendisini öldürüp intihar eden eşi için bir dergiye 'Merhameti etkiledi' dediği ortaya çıktı18 Şubat 2021 Perşembe 21:32
  • İşte 2020’nin en iyi icatları18 Şubat 2021 Perşembe 20:32
  • Nejat İşler Dhaka Film Festivali'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi17 Şubat 2021 Çarşamba 21:40
  • Bitcoin: Kripto para birimine yatırım yaparak servet kazananlar ve dibe vuranlar17 Şubat 2021 Çarşamba 20:56
  • Taliban'ın "bomba yapma dersi"nde patlama: 30 ölü17 Şubat 2021 Çarşamba 20:25
  • Nobel Barış Ödülü Sahibi Amerikalı Bilim Adamı Bernard Lown 99 Yaşında Öldü17 Şubat 2021 Çarşamba 11:23
  • Sibel Kekilli’den "sıra dışı" pandemi filmi17 Şubat 2021 Çarşamba 09:29
  • Cep telefonlarının, çocuklar için 'muhtemel kanserojen' olduğu belirlendi16 Şubat 2021 Salı 23:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti