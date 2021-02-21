Aşılamada en hızlı ülke İsrail’de kısıtlamalar esnetiliyor

Nüfusun yüzde 49’unun Covid-19 aşısının en az bir dozunu olduğu İsrail’de, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalar esnetiliyor.

Alman biyokimya şirketi BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer’in Covid-19’a karşı geliştirdiği aşıyı satın alan İsrail bugüne kadar en hızlı kampanyayı yürüten, en çok yurttaşını aşılayan ülke.

27 Aralık 2020’de üçüncü kez kısıtlama uygulanmaya başlanan ülkede normalleşme adımlarının atıldığı bugünden itibaren mağaza, alışveriş merkezleri, müze, otel, sinagog, cimnastik salonları, hayvanat bahçeleri ve kütüphaneler açık olacak.

Ancak bu mekanlara girmek için aşı olanlarasağlık bakanlığı tarafından verilen, ikinci dozun üzerinden geçen bir hafta sonrası başlangıç alınarak altı ay geçerli ‘yeşil pasaport’ gösterme şartı var. Virüsü atlatanların da girmelerine izin verilecek. Maske ve sosyal mesafe kuralı ise bundan sonra da geçerli olacak.

Havalimanları ise iki hafta daha kapalı kalacak.

‘Hastalanma riskini yüzde 95.8 düşürüyor’

Sağlık bakanlığı, dün, araştırmaların, iki dozu da yaptıranlarda virüs nedeniyle hastalanma riskinin yüzde 95.8 oranında düştüğünü açıkladı. Araştırmalarda, ayrıca, aşının ateş ve solunum sorunlarını ise yüzde 98 oranında engellediği belirtildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, önümüzdeki iki hafta içinde 50 yaşın üzerindeki İsraillilerin yüzde 95’inin aşılanmış olacağını düşündüğünü söyledi.

İsrail’de aşı takvimi hızla ilerlerken Filistinliler için aşıya erişim kolay olmadı. İsrail, Filistin yönetiminin abluka altındaki Gazze Şeridi’ne gönderdiği aşıların bir kısmının girişini çarşamba günü onayladı. İlk etapta Gazze Şeridi’ndeki sağlık personeli için gönderilen 2 bin dozluk Rus SputnikV aşısının 1000 dozunun girişine izin verildi. 5 milyon Filistinli aşı bekliyor.