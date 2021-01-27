AstraZeneca'nın koronavirüs aşılarının üretildiği fabrikada şüpheli paket paniği

AstraZeneca'nın koronavirüs aşılarının üretildiği İngiltere'deki fabrikada şüpheli paket paniği yaşandı.
Öğlen saatlerinde fabrikaya gönderilen bir paketten şüphelenen fabrika çalışanları, polisi bilgilendirdi.
Patlayıcı uzmanları, AstraZeneca koronavirüs aşılarının üretildiği İngiltere'deki fabrikaya çağrıldı. Fabrika tahliye edilirken fabrikanın bulunduğu noktaya çıkan yollar ise kapatıldı.
Görgü tanıkları yerel basına öğleden sonra bir patlama sesi duyduklarını anlattı. Paketin fünye ile patlatılmış olabileceği düşünülüyor ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
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