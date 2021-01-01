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Asya'nın en zengin insanı değişti

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Asya'nın en zenginleri listesinin bir numarası değişti. Şişe su üreten ve bir aşı üreticisi firmanın sahibi olan Çinli iş insanı Zhong Shanshan, bu yıl servetini 7 milyar dolar artırarak Asya'nın en zengin kişisi oldu.
Asya'nın en zengin insanı değişti

Asya'nın en zenginleri listesinin bir numarası değişti. Şişe su üreten ve bir aşı üreticisi firmanın sahibi olan Çinli iş insanı Zhong Shanshan, bu yıl servetini 7 milyar dolar artırarak Asya'nın en zengin kişisi oldu. Zhong'un mevcut servetinin 77.8 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Asya'nın en zenginleri listesinde bu yıl bir numara değişti. Çinli milyarder Zhong Shanshan, Hint milyarder Mukesh Ambani ve Alibaba'nın kurucusu Çinli milyarder Jack Ma'yı geçerek Asya'nın en zengin kişisi oldu.

Zhong Shanshan'ın bu yıl servetini 7 milyar dolar artırarak 77.8 milyar dolara çıkardığı belirtiliyor. Çin'de 'yalnız kurt' olarak anılan Zhong, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın da en zengin 11'inci kişisi oldu.

İKİ FİRMASINI DA HALKA AÇTI

Zhong hepatit aşıları ve korona virüsü testleri üreten Wantai Biological firmasının hakim hissedarı. Asıl servetiyse, Çin'in tamamında küçük dükkanlardan lüks otellere kadar binlerce noktada satılan Nongfu Spring marka şişe sudan geliyor. Zhong her iki firmayı da 2020 yılında halka açmıştı.

'TARİHTE SERVETİNİ EN HIZLI ARTIRAN İSİMLERDEN BİRİ'

Korona virüsü aşısı geliştirmeye çalışan Wantai Biological firmasının hisselerinin bu süreçte yüzde 2 bin, Nongfu Spring su markasının ise yüzde 155 değer kazandığı belirtildi. Bloomberg'e göre Zhong, tarihte servetini en hızlı artıran isimlerden biri.

ZENGİNLER PANDEMİDE DAHA DA ZENGİNLEŞTİ

Korona virüsü pandemisi sırasında milyarlarca insan yoksullaşırken, dünyanın en zenginleri listelerinde yer alan birçok ismin serveti katlanmıştı. Amazon'ın sahibi Jeff Bezos bu kişilerin başında gelirken, Hindistan'da da Ambani'nin 18.3 milyar dolar kazanarak servetini 76.9 milyar dolara çıkardığı belirtildi. Alibaba'nın sahibi Jack Ma'nın ise Çin'de açılan bir dizi tekel soruşturması sonrasında ekim ayında 61.7 milyar dolar olan serveti 51.2 milyar dolara düştü.

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