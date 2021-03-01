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Atalarınızı ‘canlandıran’ uygulama: Deep Nostalgia

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Soy bilimi sitesi MyHeritage deepfake teknolojisi kullanarak ‘atalarınızın‘ fotoğrafını canlandıran bir uygulamayı hizmete sundu.
Atalarınızı ‘canlandıran’ uygulama: Deep Nostalgia

Siteye yüklediğiniz hayatını kaybetmiş akrabalarınızın fotoğraflarıyla onları canlı gibi hareket ettiren uygulama ücretsiz.

İsrailli şirket ‘Deep Nostalgia’ adını verdiği uygulamasına deepfake videoların kötüye kullanılmaması için ses özelliği dahil etmemiş.

Şirket bazılarının ‘ürkütücü‘, bazılarınınsa ‘büyülü‘ bulacağı uygulamasının nostaljik amaçla yapıldığını belirterek, kullanım amacının ‘sevgili atalarınızı hayata döndürmek için‘ olduğunu ifade etti.

Birkaç gündür sosyal medyada paylaşılan Abdülhamid gibi tarihi figürlerin ‘canlandıran‘ da bu uygulama.

 

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