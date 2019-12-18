Ataoğlu: İçişleri Bakanlığı toplum bütünlüğünü sağlayamıyor

2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı ele alan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu İçişleri Bakanlığı bütçesini görüşmeye başladı.

İlk sözü alan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın toplum bütünlüğünü sağlayamadığını ve bu durumun Türkiye ile hükümetin ilişkilerine de zarar verdiğini söyledi.

İmar planı ile ilgili ciddi sıkıntılar olduğunu dile getiren Ataoğlu, neredeyse tüm toplumun emirnameye itiraz etmesine rağmen imar planının geçirilmesi için ısrar edilmesinin anlamını sordu.

UBP’nin İçişleri Bakanı’na boyun eğdiğini iddia eden Ataoğlu, İçişleri Bakanı’nın tüm icraatlarının krizlerle dolu olduğunu söyledi.

Ataoğlu, İçişleri Bakanlığı’ndaki bazı dairelerin personel eksikliğinin de giderilmesi temennisinde bulundu.