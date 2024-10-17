atar: Egemen eşitlik ve uluslararası statümüzün teyidi ile resmi görüşmeler başlayabilir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres nezdinde Rum Lider Nikos Hristodulidis ile New York’ta gerçekleştirdiği gayrıresmi toplantının ardından yurda dönerek açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs meselesi üzerine önemli mesajlar veren Tatar, KKTC’nin pozisyonunun değişmediğini vurguladı.

Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı seçimi dolayısıyla görevine geri dönmesi gerektiğini belirterek, “Cumhuriyet Meclis Başkanı seçimi olduğu için vekaletim Meclis Başkanında idi. İlk uçakla yurda döndüm ve vekaletimi geri aldım. Meclis yarın açılabilecek durumda” dedi.

“Diplomasi açısından görüşmeler önemli”

Eylül ayında Genel Sekreter Guterres’in daveti üzerine katıldığı toplantının gayrıresmi olduğunu hatırlatan Tatar, diplomasi açısından bu görüşmenin önemli olduğunu belirtti. Tatar, “Daha önce Sayın Genel Sekreter’e 4+1 formatında görüşmeler yapılabileceğini önermiştik. Şu an genişletilmiş bir gayrıresmi toplantıdan bahsediliyor. Bu bizim talebimizdi ve önümüzdeki aylarda gerçekleşebilir” ifadelerini kullandı.

“Egemen eşitliğimiz olmadan resmi görüşme olmaz”

Tatar, Kıbrıs Türk tarafının duruşunu bir kez daha net bir şekilde ifade ettiğini belirterek, “Egemen eşitliğimiz ve uluslararası statümüzün teyidi ile bir görüşme başlayabilir. Son 50 yıldır federal çözüm modelinde bir gelişme yaşanmadı. 2017’de Crans-Montana’da Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle süreç çöktü. Bunu yine dile getirdim ve Genel Sekreter de ortak bir zemin olmadığını kabul etti” dedi.

Tatar ayrıca, BM Güvenlik Konseyi kararlarının 50 yıldır değişmediğini ve bu kararların gerçeklerden uzak olduğunu söyledi. “50 yıldır BM’nin aynı pozisyonunda ısrar edilmesi, gerçeklerden uzaklaşılmasına neden oluyor. Resmi görüşmelere başlamak, bambaşka sonuçlar doğurabilir” dedi.