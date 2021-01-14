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Attığı sabit sürücüyle çöpe giden Bitcoin’larının değeri 210 milyon sterlin: Belediyeden çöplükte arama için izin istiyor

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Attığı sabit sürücüyle çöpe giden Bitcoin’larının değeri 210 milyon sterlin: Belediyeden çöplükte arama için izin istiyor
Attığı sabit sürücüyle çöpe giden Bitcoin’larının değeri 210 milyon sterlin: Belediyeden çöplükte arama için izin istiyor

Britanya’da, Bitcoin’larının kayıtlı olduğu sabit sürücüyü yanlışlıkla çöpe atan kişi belediyeden arama yapmak için izin istiyor. Sanal paraların bugünkü değeri 210 milyon sterlin (2.11 milyar lira).

Galler’deki Newport kentinde yaşayan James Howells, 2009’da yılında kendi ifadesiyle ‘cüzi bir rakama’ 7 bin 500 Bitcoin aldı. Bir süre sonra dizüstü bilgisayarının üzerine içecek döktü.Bilgisayarın sabit sürücüsünü işyerindeki çekmecesinde sakladı. 2013’te, çekmeceyi temizlediği bir gün sanal para birimlerinin kayıtlı olduğunu unutup sürücüyü çöpe attı.

2013’te sanal paraların değeri 4.6 milyon sterlindi. O zaman belediyeden çöplükte arama yapmak için izin isteyen ve bulduğu takdirde yüzde 10’unu bağışlayacağını söyleyen Howells, 2017’de teklifini yineledi. Ancak ikisinde de arama izni çıkmadı.

Şimdi, 2013’e kıyasla paranın 50 kat daha değerli olduğunu vurgulayan Howells, bağışlayacağı miktarı yüzde 25’e yükseltti. Belediyeye bu yeni tekifi ileteceğini belirten Howells, “Bitcoin’lar bulunursa 52.5 milyon sterlinlik kısmını Covid-19 destek fonuna bağışlamak istiyorum bu kentin insanlarının yararına bir şey yapmak için” dedi.

Özel bir ekip kurup arama yapılacağını söyleyen Howells, belediye meclisinin teklifini gündeme alıp değerlendirmesini istedi.

Belediye sözcüsü ise daha önce de izin istendiğini ancak yönetmeliğe aykırı olduğu ve çevre açısından da zararlı olacağı için reddedildiğini, bu kez de yanıtın farklı olacağını düşünmediğini söyledi.

 

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