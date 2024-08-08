Av. Cansu Nazlı: 16 yaşında genç hayatını kaybediyor, Sosyal Hizmetler sessiz!

Dipkarpaz’da 16 yaşında hayatını kaybeden Arda Sünmez ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Av. Cansu Nazlı, Sünmez’in hikayesinde ev içi şiddet sarmalı olduğunu, ancak Sosyal Hizmetlerden yapılan tek bir açıklama olmadığını belirtti.

Dipkarpaz’da 16 yaşında Arda Sünmez’in hayatını kaybettiğini işaret eden Avukat Cansu Nazlı, durumun çok acı verici olduğu kadar öfke uyandırıcı da olduğunu vurguladı.

Gencin hikayesinde ev içi şiddet sarmalı olduğunun bilindiğini, ancak Sosyal Hizmetlerden yapılan tek bir açıklama olmadığını vurgulayan Cansu Nazlı, “Mevzuatımıza göre 18 yaşından küçük herkes çocuktur ve ülkedeki tüm çocuklardan ailesinden evvel yasal olarak Sosyal Hizmetler sorumludur” ifadelerini kullandı.

“HERKESTEN SORULACAK HESABIMIZ VAR”

Cansu Nazlı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmelerde şunlara dikkat çekti:

“16 yaşında bir çocuğu ölüme götüren bu yolu fiili ya da ihmaliyle döşeyen herkesten sorulacak hesabımız var.

Feodal ilişkiler ile ev içi şiddet direnişçilerini karanlığa mahkum eden zihniyetin, şiddet şikayetlerini ciddiye almayan polisin, çocukları fiilen korumaktan çok uzak olan sosyal hizmetlerin, yeterli personeli, altyapıyı, bütçeyi sağlamayarak sosyal hizmetleri cılız bırakan gelmiş geçmiş hükümetlerin bize yaşam borcu var!

“BİLMEK İSTİYORUZ”

Polisten sadece devam eden tahkikatın detaylarını istemiyoruz. Bu çocuğun ölümüne gelene kadar yaşadığı evden gelen kaç şiddet şikayetini soruşturduğunu ve sonuçlandırdığını da bilmek istiyoruz.

Polisin her ilçede kadına şiddetle ilgili birimleri ne zaman aktif olacak ve köy karakollarına kadar teşkilatlandırılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından bir açıklama bekliyoruz. Bu ölümden kendinizi hiç mi sorumlu hissetmiyorsunuz?

Her bölgeye şiddet önleme merkezleri ve sığınma evleri kurmak için hükümetin bir planı var mı?

Sosyal Hizmetlerin bütçesini ve personelini artırmak için bir girişiminiz olacak mı?

Şiddete maruz kaldığından şüphelenilen çocukları takip etmek ve korumak için gerekli olan Çocuk İzlem Merkezlerini kurmak için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?”