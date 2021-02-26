Avrupa'da tüm meşrubat şişe ve ambalajları yüzde 100 geri dönüşümle üretilecek

Avrupalı ​​meşrubat üreticileri bu hafta 2030 için yeni vizyonlarını açıkladı ve on yılın sonunda plastik şişelerde yüzde 100 geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir malzeme kullanma planlarını duyurdu.

'Döngüsel ambalaj vizyonu' olarak adlandırılan modeli endüstri grubu UNESDA başlattı. 2025 yılına kadar şişelerin üzerindeki ambalajlarının yüzde 100'ünün pet şişelerin de yüzde 50'sinin geri dönüştürülmüş içerikten oluşacağı taahhüt edildi.

2030 yılına kadar da pet şişelerinde de yüzde 100 oranına ulaşılması hedefleniyor. UNESDA yetkilileri bunun hem teknik hem de ekonomik olarak fizibil olduğunu belirtiyorlar.

PepsiCo Avrupa Yöneticisi Ian Ellington yaptığı açıklamada "Hedefimiz tüm ürünlerimizde tam bir dairesel ekonomi modeline geçmek. Ambalajın asla israf edilmemesi gereken bir kaynak olduğuna inanıyoruz ve tam döngüselliğe ulaşmak ve Avrupa Komisyonu’nun yeşil ekonomiye geçişi hızlandırma gündemini desteklemek için çok sayıda adım atıyoruz" diyor.

AB üreticileri zorunlu tutacak

Avrupa Komisyonu geçen yıl Mart ayında yeni bir döngüsel ekonomi eylem planını açıklayarak, ambalaj, inşaat malzemeleri ve araçlar gibi alanlarda geri dönüştürülmüş plastiklerin kullanımına ilişkin 2021 sonuna kadar zorunlu şartlar getirileceğini duyurmuştu.