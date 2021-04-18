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"Avrupa'nın çöpü halk sağlığını ve çevreyi tehdit ediyor"

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"Avrupa'nın çöpü halk sağlığını ve çevreyi tehdit ediyor"
"Avrupa'nın çöpü halk sağlığını ve çevreyi tehdit ediyor"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, 'geri dönüşüm' gerekçesiyle Avrupa'dan Türkiye'ye ithal edilen ağırlıklı plastik atıklardan oluşan çöplerin Adana'da doğaya, tarım alanlarına, su kaynaklarına ve insan sağlığına büyük zarar verdiğini söyledi. İthal edilen geri dönüşüme uygun olmayan atıkların maliyetten kaçınmak için dökülüp atıldığı yerlerde inceleme yapan Ayhan Barut, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nı 'felaketi' önlemeye çağırdı.

VAHİM DURUMU YERİNDE GÖRDÜ

Adana'nın Seyhan İlçesi'ndeki tarım arazileri, dere ve sulama kanalları ile yerleşim alanlarına dökülen, atılan ve buralarda kontrolsüzce yakılan ithal atıkları yerinde görüp incelemelerde bulunan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, yaşanan vahim duruma büyük tepki gösterdi. Geri dönüşüm şirketlerince İngiltere, Almanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinden ithal edilen çöplerin yasalara aykırı biçimde doğaya bırakıldığını ifade eden Ayhan Barut, "Adana, Avrupa ülkelerinin çöplüğü haline geldi. Bu vahim tablonun son bulması için seferber olmalıyız" dedi.

"FELAKET SON BULSUN"

Çin'in 2018 yılında çöp ithalatını yasakladığını anımsatan Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki dönüşüm firmaları özellikle İngiltere, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerden çöp ithal etmeye giriştiler. Ülkemize getirilen çöp yığınlara daha çok Adana'ya getirildi. Amaç dönüşümdü ancak uzmanların da söylediği gibi bu çöplerin ancak yüzde 10'u dönüştürülebiliyordu. Kalan atıkların yüzde 90'ı su kenarlarına, tarım alanlarına ve yerleşim yerlerinin etraflarına dökülüyor. Bu durum halk sağlığı, sularımız, çevremiz, doğamız ve tarım alanlarımız için büyük tehdit, zarar ve risk oluşturuyor. Buradan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığını göreve çağırıyoruz. Gelin, bu işin denetimini yapın, kontrol altına alın. Halk sağlığı, su kaynakları, tarım, çevre önemlidir. Bu atık felaketi son bulsun, çare üretilsin."

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