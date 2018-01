Avrupa’nın mandırası mı var diyeceksiniz…

Var tabi, olmaz mı!

KKTC diye bir mandıra var, hemen Avrupa’nın dibinde, bitişiğinde…

Sözde Avrupalı ama esasında “mandıralı”.

Kıbrıs’ın bir tarafı Avrupa, diğer tarafı mandıra.

Sorma gir hanından farksız olan Mandıra’da hergün insanlar köşe başlarında ölür ama kimse tın demez, her köşe başından mafya, uyuşturucu fışkırır, sokaklarında zil zurna sarhoş veya uyuşturucu etkisi altında azrailler son model arabalarda dolaşır, trafik kazalarında canını arayacak kurban arar…

Mandıranın polisi de bitmiştir, sağlığı da bitmiştir, eğitimi de bitmiştir, çevresi de bitmiştir, adaleti de bitmiştir, siyaseti de bitmiştir, devleti de bitmiştir, herşeyden önemlisi de mandıra halkının geleceğe dair umutları bitmiştir, tükenmiştir.

Şimdiyse, ikisi sandıktan sürüne sürüne çıkan dört parti tarafından mandıranın yeni hükümeti kurulacakmış.

Yeni bir mandıra hükümeti!!!

Avrupa’nın mandırasının hükümeti!!!

Üstelik yamalı bohçadan farkı olmayan bu hükümet bir de istikrar hükümeti olacakmış.

Olur tabi, neden olmasın ki, baksanıza maaşları ödemede sorun yokmuş.

Değil mi ya, maaşlar ödensin, başka sorun yok zaten!

Sorma gir hanından beter hale gelen memleketin sokakları insan kılığındaki pislik müsveddeleri doldursun, normal insanlar yolda yürüyemez, evinde oturamaz hale gelsin, bir taraftan herkes kelle koltukta yaşasın, diğer taraftan din simsarları her türlü alçaklığı ve hayasızlığı din kisvesi adı altında yapsın, memleketin her köşesi kindar dindarlar ve mafya müsveddeleri tarafından ele geçirilsin, hükümeti kurmak adına masaya oturanlar da LGBT’lerin, askerlikten ödü patlayan kulağı küpeli züppelerin vicdani red meselelerini memleketin öncelikli meselesi zannetsin…

Ne manzara ama!

Maaşlar ödendiği sürece de sorun yok, isterlerse kafamızda alafranga, alaturka tuvalet kursunlar, kafamıza etsinler!

Sonra da mandıra ile Kıbrıs’ın Avrupa tarafı arasında görüşmeler yeniden başlayacakmış…

Bir taraftan TC vatandaşlarına dört özgürlük diyen, diğer taraftan özellikle UBP-DP döneminde yapılan vatandaşlıkları eleştiren mandıranın temsilcisinin de masadaki öncelikli talebi mandırada yaşayanların hakları değil zaten, muhteremin esas derdi AKP’nin keyfini yapmak ve Avrupa tarafına TC vatandaşları adına 4 özgürlüğü kabul ettirmek, o da kendisine söz verilirse!

Zaten Rum tarafı konuşuyor, TC yetkilileri konuşuyor, BM yetkilileri konuşuyor, bir tek bizimki konuşmuyor, konuşamıyor, zaten konuşacak mecali yok, kendisine soran da yok!

Çünkü o koltukta AKP’nin CB seçimlerinde hazırladığı tezgah sayesinde oturduğunu çok iyi biliyor, en az bizim bildiğimiz kadar iyi biliyor, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için kendisinin o koltuktaki ömrünün yetmeyeceğini de biliyor!

Yeni kurulacak yamalı bohça hükümetinin de kimseye bir hayrı olacağı yok, sadece koltuklarda yeni birkaç kişi oturacak, figüranlar değişecek, birileri bakan oldum, mv oldum diyecek, hepsi o kadar….

Özetle, bizim mandıra hükümeti hikaye okumaya devam edecek, olası bir anlaşma için de öncelikle Türkiye’nin Avrupa tarafından asla kabul görmeyecek hakları görüşülmeye devam edecek…

Yani, bir anlaşmanın olabilmesi için öncelikle, Rum tarafı gündüz kavga ettiği, gece hırsızlığa beraber çıktığı, hatta sayesinde Kıbrıs’ın tek resmi temsilcisi ve hükümeti olduğu, arkasından da AB’ye girdiği TC’nin vatandaşlarının tüm Kıbrıs’ta 4 özgürlük hakkını kabul edecek, böylece TC vatandaşlarının ürünlerinin, sermayesinin, kişilerin ve hizmetlerinin serbest dolaşımı olacak…

Olmayacak duaya amin!

Peki ya mandıranın halkının hakları ne olacak!

Hava cıva olacak!

Kendi haklarına sahip çıkmayan, kendi siyasetçilerinin her türlü pisliğine göz yuman, kendi toprağını tam bir pislik ve kaos yerine döndüren, çevresinde olan biten onca pisliğe tamamen duyarsız kalan, kumarhanecilerin, kerhanecilerin, uyuşturucu tacirlerinin, sarhoşların, ayyaşların, din simsarlarının memleketi ele geçirmesine, devleti ele geçirmesine, siyasileri ele geçirmesine göz yuman, hasbel kader üç tane vekil çıkarıp da öncelikli meselesini LGBT’lerin, vicdani retçi geçinen züppelerin keyfine veren bir hükümete, buna yıllar yılıdır göz yuman, kendi ülkesini kurtarmak için tepki olarak sandığa bile gitmeyen bir mandıra halkına kim hak verir ki!

Kıbrıs Türkü denen halkçık inanın ortadan topyekün kaldırılsa hem dünya, hem Türkiye hem de Kıbrıs’ın Avrupa tarafı rahatlayacak!