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Avustralya Açık Finalinde Nadal İle Medvedev Karşılaşacak

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Avustralya Açık Finalinde Nadal İle Medvedev Karşılaşacak
Avustralya Açık Finalinde Nadal İle Medvedev Karşılaşacak

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta 2 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, finale çıktı ve İspanyol raket Rafael Nadal’ın rakibi oldu.

Nadal, 30 Ocak Pazar günü oynanacak final maçını kazanması halinde grand slam turnuvalarındaki şampiyonluk sayısını 21’e çıkararak rekor kıracak.

20 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, bu alanda zirveyi İsviçreli Roger Federer ve Sırp Novak Djokovic’le paylaşıyor.

Medvedev’in kupayı kaldırması durumunda ise Rus sporcu, açık dönemde kariyerinde ilk şampiyonluğu kazandığı grand slam turnuvasının bir sonrakinden zaferle ayrılan ilk erkek tenisçi olarak tarihe geçecek.

Medvedev, 2021 ABD Açık’ta Sırp tenisçi Djokovic’i 3-0 yenerek kariyerinin ilk şampiyonluğuna uzanmıştı.

Nadal ile Medvedev, bugüne kadar tamamı sert zeminde olmak üzere dört kez karşı karşıya geldi. İspanyol sporcu, bu maçların üçünden galibiyetle ayrıldı.

Nadal, Avustralya Açık’taki tek şampiyonluğunu 2009 yılında Federer’i 3-2 yenerek elde etmişti.

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