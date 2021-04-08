  • BIST 1.423
  • Altın 458,548
  • Dolar 8,1572
  • Euro 9,6783
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA28 kişi Lefkoşa, 27 kişi Gazimağusa...Toplam 88 vaka

Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın görevinden ayrıldı

»
Ayasofya’nın camiye çevrilmesinden sonra ilk imamı olan Mehmet Boynukalın istifa etti.
Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın görevinden ayrıldı

Twitter hesabından bir duyuru yapan Boynukalın görevinden ayrılmasına dair iki gerekçe açıkladı:

“İki gün önce, akademik/ilmi çalışmalarıma daha fazla vakit ayırabilmek için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ndeki baş imam hatiplik görevimden affımı ve görevlendirmemin sona ermesini istedim.

“Aldığım kararın bir diğer sebebi ise, milli iradeye karşı pervasızca yayınlanan malum bildiriyle ilgili yorumlarda yalan yanlış kıyaslamalara gidilerek ‘Ayasofya İmamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım’ gibi hezeyanlara meydan vermemektir.”

Boynukalın daha önce siyaset ve ekonomiyle ilgili açıklamaları nedeniyle hem muhalefetin hem de iktidarın tepkisini çekmişti.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından bir tweet paylaşan Boynukalın, "Faizin azaltılması ve sonunda tamamen kaldırılması hem İslam'ın hem de aklın gereğidir. Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir" demiş, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan “Bu mecrada/usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim” demişti.

Ayasofya imamlığını geçici görevlendirme ile yürüten Boynukalın’ın 8 Mart’ta yaptığı “kadın cinayetleri vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır” paylaşımını da bir diğer AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin eleştirmişti.

Boynukalın’ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki görevine döneceği belirtiliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Bedeli çok ağır olur07 Nisan 2021 Çarşamba 20:41
  • Erdoğan: Kanal İstanbul'un temelini yazın atıyoruz07 Nisan 2021 Çarşamba 20:15
  • Boğaziçi mezunlarından Melih Bulu’ya 5 bin imzalı istifa çağrısı07 Nisan 2021 Çarşamba 17:47
  • Sedat Peker'in Üsküp'te Djadin Ademovski adıyla düzenlenen sahte ikametgah belgesiyle kaldığı ortaya çıktı. Kuzey Makedonya'da polise yönelik sahte evrak operasyonunda 9 kişi tutuklandı07 Nisan 2021 Çarşamba 16:57
  • Erdoğan,yazar kasayla daktiloyu karıştırdı07 Nisan 2021 Çarşamba 16:22
  • Maliye Bakanı Dursun Oğuz'dan başsağlığı mesajı07 Nisan 2021 Çarşamba 16:17
  • Konya'da eğitim uçağı düştü... TC MSB: Pilot şehit oldu07 Nisan 2021 Çarşamba 16:02
  • Son Dakika:Konya'da askeri uçak düştü!07 Nisan 2021 Çarşamba 15:03
  • 'Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kazancı görevden alındı'07 Nisan 2021 Çarşamba 14:07
  • Uluslararası Af Örgütü: Türkiye’de hükümet trol orduları kurdu07 Nisan 2021 Çarşamba 11:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti