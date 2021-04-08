Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın görevinden ayrıldı

Ayasofya’nın camiye çevrilmesinden sonra ilk imamı olan Mehmet Boynukalın istifa etti.

Twitter hesabından bir duyuru yapan Boynukalın görevinden ayrılmasına dair iki gerekçe açıkladı:

“İki gün önce, akademik/ilmi çalışmalarıma daha fazla vakit ayırabilmek için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ndeki baş imam hatiplik görevimden affımı ve görevlendirmemin sona ermesini istedim.

“Aldığım kararın bir diğer sebebi ise, milli iradeye karşı pervasızca yayınlanan malum bildiriyle ilgili yorumlarda yalan yanlış kıyaslamalara gidilerek ‘Ayasofya İmamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım’ gibi hezeyanlara meydan vermemektir.”

Boynukalın daha önce siyaset ve ekonomiyle ilgili açıklamaları nedeniyle hem muhalefetin hem de iktidarın tepkisini çekmişti.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından bir tweet paylaşan Boynukalın, "Faizin azaltılması ve sonunda tamamen kaldırılması hem İslam'ın hem de aklın gereğidir. Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir" demiş, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan “Bu mecrada/usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim” demişti.

Ayasofya imamlığını geçici görevlendirme ile yürüten Boynukalın’ın 8 Mart’ta yaptığı “kadın cinayetleri vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır” paylaşımını da bir diğer AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin eleştirmişti.

Boynukalın’ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki görevine döneceği belirtiliyor.