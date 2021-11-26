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Ayasofya'daki tarihi sanılan kağıtlar yeni çıktı!

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Ayasofya Camii'nde cemaat tarafından kırık bir taşın arkasında bulunan 5 parça yazının tarihi olmadığı ortaya çıktı. Ancak incelemelerde yazının 21. yüzyıla ait olduğu görüldü.
Ayasofya'daki tarihi sanılan kağıtlar yeni çıktı!

Ayasofya Camii'nde kırılan taşın arkasında 5 parça Runik alfabesi olduğu iddia edilen yazı ve çizimlerin bulunduğu kağıtlar tespit edildi. Rulo haline getirilmiş yazı ve resimlerin yer aldığı parşömenler ile ilgili inceleme başlatıldı. İncelemede bulunan kağıtların tükenmez kalemle yazıldığı ve tarihi eser olmadığı belirlendi.

Taşların nasıl kırıldığı ve bu kağıtları kimin oraya yerleştirdiği konusunda ise savcılığın başlattığı soruşturma sürüyor.

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