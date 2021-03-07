Ayrıntılar belli olmaya başladı! Yeni anayasada seçim detayı

İktidar cephesi, yeni anayasada yapılacak düzenleme ile “parti kapatmalarıyla ilgili yargının elini güçlendirmeyi” de hedefliyor.

İktidar cephesi, yeni anayasada yapılacak düzenleme ile “parti kapatmalarıyla ilgili yargının elini güçlendirmeyi” de hedefliyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “yeni anayasa” çağrısının ardından iktidar kanadı, yeni anayasa yapım aşaması için de kolları sıvadı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve anayasa hukukçusu Prof. Yavuz Atar başkanlığında “Anayasa Bilim Kurulu” oluşturuldu. MHP de “yeni anayasada olması gerekenler” konusunda çalışmalarını hızlandırdı.

Buna göre oluşturulacak yeni anayasada, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini güçlendirme adımlarının yanı sıra TBMM’nin de güçlendirilmesi” planlanıyor.

İktidarın, muhalefetin fesih yetkisiyle ilgili söylemlerini de dikkate alarak yeni anayasada “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle uyumlu Meclis’in kendisini feshetme yetkisinin güçlendirilmesi, fesih yetkisiyle birlikte seçimlerin Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte yapılmamasını” da tartıştığı konuşuluyor. “Cumhurbaşkanı ile Meclis arasında yetki paylaşımlarının da artırılarak denge ve denetleme açısından daha güçlü bir Meclis yapısının öngörüldüğü” belirtiliyor.

Ayrıca mevcut anayasadaki “partilerin kapatılmasına yönelik maddelerin yeniden düzenleneceği” ifade edilirken Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yasalar arasındaki ilişkilerin de “daha belirgin bir şekilde düzenleneceğine” dikkat çekiliyor. İlk 4 madde hassasiyeti korunacak.

YARGI GÜÇLENDİRİLECEK

İktidarın oluşturduğu “Anayasa Bilim Kurulu”nun başkanlığında yürütülecek çalışmalarda, sivil toplum örgütleri ile siyasi partilerin görüş ve önerileri de alınacak. “Anayasa Bilim Kurulu”, öncelikli olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile mevcut anayasada yer alan çelişkiler üzerinde çalışacak. Bunun için de ilk olarak kurul, “yeni darbe ortamlarına olanak sağlamayacak şekilde bir anayasanın yapımını sağlamak” üzerinde yoğunlaşacak. İktidar kanadı, bu nedenle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin güçlendirilmesi gerektiği görüşünde birleşiyor.

Yeni anayasada Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yasalar arasındaki ayrım net bir çizgiyle birbirinden ayrılacak. İktidar cephesi, yeni anayasada yapılacak düzenleme ile “parti kapatmalarıyla ilgili yargının elini güçlendirmeyi” de hedefliyor. Bu noktada, MHP cephesinden “parti kapatmalarına ilişkin yasaların belirleyici olmasına” yönelik taleplerinin değerlendirildiği belirtiliyor. Anayasa Mahkemesi’nin, gerekse Yargıtay’ın “yetkilerinin genişletilebileceğine” dikkat çekiliyor.

MECLİS’E FESİH YETKİSİ

Yeni anayasada TBMM’nin güçlendirilmesine yönelik de adımlar atılması planlanıyor. Bunun için de “Meclis araştırması, soru önergeleri ve önergelere zamanında yanıt verilmesi” zemininin “etkinleştirilmesi” hedefleniyor. Cumhurbaşkanı, “seçimlerin yenilenmesi” kararı aldığında “dolaylı olarak Meclis’i de feshetmiş” oluyor. İktidarın, “fesih yetkisi ile ilgili de yeni anayasada ilgili düzenlemeyi yapacağı” ifade ediliyor.

Kulislerde tartışılan düzenleme ile yeni anayasada “yeni sisteme uyumlu Meclis’e kendisini feshetme yetkisi verilmesi, böylelikle seçime gidilmesi ancak seçimlerin Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte yapılmaması” da konuşuluyor. MHP de “yeni anayasa ile ilgili görüş ve önerilerini akademisyenlerden oluşan bir kurulla” dile getirecek. İktidar, yeni anayasaya son şeklini muhalefetin önerilerini de alarak verecek. Ayrıca Meclis’te yeni anayasa için “5/3 çoğunluk” arayacak. Anayasa değişikliğinin kabulü için 400 milletvekili yeter sayısına ulaşılsa bile iktidar, bu süreci “referanduma götürerek yanına halk desteğini de almayı” hedefleyecek.