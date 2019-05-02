Aziz Yıldırım boşanıyor

Milliyet Cadde’den Umut Ünver’in haberine göre Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın (66), sekiz yıl önce evlendiği Gonca Çelikkıran’dan (43) boşanacağı iddia edildi.
Çelikkıran’ın şiddetli geçimsizlik ve kıskançlık nedeniyle anlaşmalı ayrılmak istediği öğrenilirken, kızları Yaz’ın velayeti, 10 milyon dolar ve Londra ile İstanbul’dan ev istediği konuşuluyor.
Yıldırım, gelen talebe tepki gösterirken, dava çekişmeli boşanmaya döndü.
İkilinin yakın çevresi araya girip, anlaşma sağlamalarını isterken, Yıldırım’ın tavrından vazgeçmediği söyleniyor. Davanın ilk duruşması önümüzdeki günlerde görülecek.
Çiftin, Çırağan Sarayı’ndaki düğünü, uzun süre gündemde kalmıştı.
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