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BAE, yatırımcı ve yetenekli yabancılara vatandaşlığın önünü açan yasayı kabul etti

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BAE, yatırımcı ve yetenekli yabancılara vatandaşlığın önünü açan yasayı kabul etti
BAE, yatırımcı ve yetenekli yabancılara vatandaşlığın önünü açan yasayı kabul etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yabancılara vatandaşlık verilmesini öngören yasanın kabul edildiğini duyurdu.

BAE Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Mektum, cumartesi günü twitter hesabından üst düzey yatırımcı ve yetenekli yabancılara tanınacak yeni vatandaşlık imkanlarını açıkladı.

Dubai Emri paylaşımında, "Yatırımcılara, aralarında bilim insanı, doktor, mühendis, sanatçı ve yazar ve ailelerinin olduğu uzmanlaşmış yetenekler ve profesyonellere BAE vatandaşlığı verilmesine izin veren yasa değişikliklerini kabul ettik." ifadelerini kullandı.

Şeyh Muhammed bin Reşit, vatandaşlık yasası ile BAE'nin gelişimine katkıda bulunacak yetenekleri ülkeye çekmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Şeyh, vatandaşlık başvurularını değerlendirmesini federal hükümet ile ülkeyi oluşturan yedi Emirliğin yapacağını ve hak tanınan yabancılara çifte vatandaşlık olabileceğini açıkladı.

Kimler BAE vatandaşlığına başvurabilir?

BEA resmi haber ajansı WAM'ın yayınladığı yeni vatandaşlık yasası ayrıntılarına göre başvuru sahipleri için belirlenen ön koşullar şu şekilde:

⦁ Yatırımcıların BAE'de bir mülke sahip olmaları;

⦁ Yatırımcıların, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınacak bir tavsiye mektubuna ek olarak gene BAE Ekonomi Bakanlığı veya diğer saygın uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanmış bir veya daha fazla patent sahibi olmaları;

⦁ Doktorlar ve sağlık uzmanların, emsalsiz bir alanda veya BAE'de yüksek derecede ihtiyaç duyulan alanlarda uzmanlaşmış olmaları;

⦁ Bilim insanlarının, üniversite, araştırma merkezi veya özel sektörde tek bir alanda en az 10 yıllık pratik deneyime ve aktif göreve sahip olmaları;

⦁ Entelektüeller ve sanatçılar gibi yaratıcı alanlarda yeteneğe sahip bireylerin, devlet kurumlarından bir tavsiye mektubu almaları ve kültür ve sanat alanlarında öncü olmalarının yanı sıra en az bir uluslararası ödüle sahibi olmaları;

Yasaya göre, şartların ihlali halinde BAE vatandaşlığın geri alınabilecek

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