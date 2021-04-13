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Bağcılar'da virüs kostümüyle Covid-19'a dikkat çekmeye çalıştılar

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Bağcılar'da Covid-19 salgınına dikkati çekmek için 'koronavirüs' kostümlü etkinlik düzenlendi. Belediye çalışanları, kostüm giyerek gül dağıttı.
Bağcılar'da virüs kostümüyle Covid-19'a dikkat çekmeye çalıştılar

Bağcılar Belediyesi, artan yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının ardından salgının ciddiyetine dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik düzenledi.

Etkinliğe, Bağcılar Belediyesi Başkanı Lokman Çağrıcı, Bağcılar Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve AKP İlçe başkanı katıldı. Belediye çalışanları, virüs kostümü giyerek , yurttaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatarak, kurallara uyanlara gül verilirken, uymayanlara ise kırmızı kart gösterildi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İstanbul'umuz vaka sayılarında yükselmeye devam ediyor ve bunun bir an önce normal standartlara gelmesi en büyük arzuları olduğunu kaydederek, " Aslında hatalar kişileri bağlar ama bu toplumu ilgilendiren bir olay, bu sebeple kul hakkına da giriliyor. Kimse kimsenin kul hakkına girmesin, kurallara uyulsun. Maske, mesafe hijyen diyoruz" dedi.

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