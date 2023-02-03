Bağımsızlık Yolu, Mağusa'da "Plastik Geri Dönüşüyor Mu?" Konusunu İrdeledi

Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği tarafından düzenlenen “Plastik, Geri Dönüştürülüyor mu Sanıyorsunuz?” konulu video gösterimi dün akşam, Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü binasında gerçekleştirildi. Etkinlikte, plastik ürünlerin geri dönüştürülebilir olduğu varsayımını çürüten ve konuya politik bir perspektif koyan iki video gösterimi yapıldı. Halkın katılımına açık olarak düzenlenen etkinlikte, yarım saatlik video gösteriminin ardından tartışma ve sohbet ortamı sağlandı.

Plastik ürünlerin kullanım sıklığı ve miktarının yarattığı sıkıntıların ele alındığı etkinlikte, kirliliğin nedeni olan kapitalizme karşı alınabilecek politik ve kişisel önlemler tartışıldı.