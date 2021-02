Bağımsızlık Yolu Sağlık Bakanlığı'na aşıyı sordu.

Bağımsızlık Yolu'nun bilgi edinme başvurusu şu şekilde:

Konu: Bilgi Edinme Başvurusu

KKTC SAĞLIK BAKANLIĞI,

Lefkoşa.

Ülkemize Sağlık Bakanlığının girişim ve kontrolünde “Sinovac” ve “Pfizer” marka aşıların geldiğiyle ilgili çeşitli haber ve duyurular yapılmaktadır. Partimiz Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan herkesin kamusal sağlık hakkı gereğince aşıya adil ve ayrımcılıktan uzak bir şekilde erişebilmesini Anayasal Sağlık Hakkı çerçevesinde değerlendirmektedir.

Bu çerçevede aşağıdaki bilgi ve/veya belgelerin tarafımıza 12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası, Anayasanın “Sağlık Hakkı” başlıklı 45. maddesi ve 27/2013 sayılı İyi İdare Yasasının Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı başlıklı 6. Maddesi ile “Açıklık İlkesi” başlıklı 13. Maddesi uyarınca, hasta haklarını ihlal edici herhangi bir kişisel bilgi içermeksizin verilmesini talep ederiz:

Bugüne kadar toplam kaç adet (doz) aşı ülkemize ulaşmıştır? Kaç doz aşı halihazırda uygulanmıştır? Kaç adet aşı ikinci doz olarak saklanmaktadır? Kaç adet (doz) aşı daha ulaşması planlanmaktadır ve ne zaman? Uygulanan aşılar hangi öncelik gruplarına yapılmıştır? Aşı uygulanan kişilerin yaş grupları ve meslekleri nedir? Kaç adet aşı 65 yaş üzeri kişilere yapılmıştır? Kaç adet aşı 65 yaş altındaki kişilere yapılmıştır? 65 yaş altında aşı yapılan kişilerden kaç tanesi sağlık sektörü dışındadır? 65 yaş altında aşı yapılan kişilerin meslek grubu nedir? 65 yaş altında aşı yapılıp sağlık sektöründen olmayan kişi sayısı nedir? 65 yaş altında aşı yapılıp sağlık sektöründen olmayan kişilerin meslek grupları (rakamlarla birlikte) nedir? Aşı yapılacak kişilerin kimler olacağına dair kararlar hangi kurumlarda üretilmiştir ve kararlara uygun olmayan aşı yapılmış mıdır, yapılmışsa kaç aşı yapılmıştır?

Yukarıda istenilen bilgi ve/veya belgeler gerek kişisel amaçlı gerekse de haber amaçlı basın kuruluşları tarafından kullanılacaktır. İstenen bilgi ve belgelerin on beş iş günü içerisinde tarafımıza birer kopyasının verilmesini ve/veya kopya verilmesinin mümkün olmadığı halde, bilgi veya belgenin aslını inceleyerek not alınmasına veya içeriğinin görülmesine izin verilmesini, şayet istenen bilgi veya belgenin başka bir birimden sağlanması ve/veya başka idarenin görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla İdareyi ilgilendirmesi halinde, bilgi ve belgeye erişimin otuz gün içinde sağlanacağının gerekçesiyle birlikte tarafımıza yazılı olarak ve on beş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilmesini, işbu başvurunun reddedilmesi durumunda yine gerekçesiyle birlikte ve yine on beş iş günü zarfında tarafımıza bildirilmesini yasal haklarımız saklı kalarak talep ederiz.