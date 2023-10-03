Bahçeli: Artık 'Kıbrıs Devleti' demek gerekir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Kazakistan’daki toplantıya katılacak.
Türk Devletleri Teşkilatı, Budapeşte’den Hazar’ın doğusuna uzanan güçlü iş birliğini geliştirecektir.
MHP, yeni anayasanın hazırlanmasında 100 maddelik teklif metniyle hazırdır. Darbe anayasası Türkiye'ye layık değildir.
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