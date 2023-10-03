  • BIST 8525.54
  • Altın 1614.748
  • Dolar 27.4953
  • Euro 28.8679
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABritanya benzinli ve dizel otomobillerin satışına yasağı beş yıl erteleyecek

Bahçeli: Artık 'Kıbrıs Devleti' demek gerekir

»
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Artık ‘Kıbrıs Devleti’ demek gerek. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Kazakistan’daki toplantıya katılacak. Türk Devletleri Teşkilatı, Budapeşte’den Hazar’ın doğusuna uzanan güçlü iş birliğini geliştirecektir" dedi.
Bahçeli: Artık 'Kıbrıs Devleti' demek gerekir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Kazakistan’daki toplantıya katılacak.

Türk Devletleri Teşkilatı, Budapeşte’den Hazar’ın doğusuna uzanan güçlü iş birliğini geliştirecektir. 

MHP, yeni anayasanın hazırlanmasında 100 maddelik teklif metniyle hazırdır. Darbe anayasası Türkiye'ye layık değildir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çanakkale'de AK Parti'nin seçim ofisine taşlı saldırı29 Eylül 2023 Cuma 12:54
  • TEKNOFEST İzmir'de üçüncü gün29 Eylül 2023 Cuma 12:24
  • ALES başvuruları başladı29 Eylül 2023 Cuma 10:36
  • İstanbul'da sağanak etkili oldu28 Eylül 2023 Perşembe 15:27
  • Kaymakamlık Sınavı 3 Aralık'ta yapılacak28 Eylül 2023 Perşembe 15:13
  • Piknik tüpü içine gizlenmiş cep telefonu ele geçirildi28 Eylül 2023 Perşembe 11:35
  • Merkez Bankası'ndan iki yeni faaliyet izni28 Eylül 2023 Perşembe 11:13
  • Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!28 Eylül 2023 Perşembe 10:22
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali’nden çekildi28 Eylül 2023 Perşembe 09:59
  • Fidan, Ermeni mevkidaşı ile görüştü28 Eylül 2023 Perşembe 09:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti