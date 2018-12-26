Bahçeli Esad'la diyalog için ne dedi?

Bahçeli, "ABD'nin kararının arkasında ne yattığını tahmin ediyoruz" diyen Bahçeli ayrıca, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile diyalog kurulması taraftarı olmadığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD yönetiminin Suriye'de bulunan askerlerini çekme kararıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. "ABD'nin kararının arkasında ne yattığını tahmin ediyoruz" diyen Bahçeli ayrıca, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile diyalog kurulması taraftarı olmadığını söyledi.

Devlet Bahçeli, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada ekonomi ve dış politikaya dair değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak "İstanbul ve Ankara'da küresel güçlerin bir araya geleceği bir davet vermeli" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Fırat'ın doğusuna operasyon: Türkiye'nin terörle mücadelede çok keskin ve kararlı bir tutumu vardır. Bu Zeytindalı Harekatı ve Fırat Kalkanı olarak ortaya konulmuş, hayırlı sonuçlar elde edilmiştir. Türk milleti Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı arzulamaktadır. Gerçekleşeceğine inanıyoruz. Tam desteğimizi sürdürmekteyiz.

ABD'nin Suriye'den çekilmesi: ABD'nin ortaya koymuş olduğu ve çok kişinin beklemediği anda Suriye'den askerlerini çekeceğine dair görüşü yankı bulmuştur. Sebeplerinin ne olduğunu tam kestirmek mümkün değildir. Bunu öğrenebilmenin tek yolu ülkeyi yöneten şahsiyetlerin kamuoyunu bilgilendirmelerinde fayda vardır. ABD'nin ani kararının arkasında ne yatmaktadır bilmiyorum, ama tahmin edebilecek birikim içerisindeyiz.

Ekonomideki gelişmeler: Bütçe görüşmeleri geçen hafta tamamlandı. Oylaması yapıldı. MHP yurtdışında görevli 1 milletvekili haricinde 49 oy kullanarak bütçenin kabulü noktasında tasarrufunu ortaya koydu. Değerli milletvekili arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirmeler, ılımlı ve katkı sağlayıcı üsluplarıyla siyasi iktidarın aldığı ekonomik politikaları destekler niteliğinde olduğu kabul edilmeli. Bu politikalar 2019 yılının 3 ayında kendini gösterecektir.

Ankara-Şam diyaloğu gerekli mi: Esad rejimiyle herhangi bir şart altında Türkiye'nin diyalog kurmasından yana değilim. Türkiye'nin kat etmiş olduğu terörle mücadeleyi sonunda Esad'ın tercihine teslim etmek Türkiye için en büyük kayıp ve ayıp olur. Türkiye'nin çok yönlü takip ettiği politikalar sonucunda Esad rejiminin demokrasi içerisinde değişime uğrayabilecek yaklaşımlara devam etmek suretiyle, Suriye'yi Esad rejiminden kurtarmak. Bu politika yerindedir.