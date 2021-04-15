Bakan, dekanı yalanladı: Aşı israfı yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının çöpe gittiği yolundaki iddiayı yalanladı.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, BioNTech aşısı için randevusuna gelmeyenlerin dozların çöpe atılarak ziyan olmasına neden olduğunu söylemişti.
Sağlık çalışanlarının yüzde 14’ü, 65 yaş üstünün de yüzde 23.6’sı hakkı olmasına ya da sırası gelmesine rağmen hala aşı yaptırmadı.
Son olara aşıya teşvik amacıyla ikna timleri oluşturulmasına karar verilmişti.
Koca, Twitter mesajında, “Aşı israfı söz konusu değil” dedi.
Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 15, 2021
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