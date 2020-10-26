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Bakan Varank: Türkiye güçlü bir büyüme performansı gösterip 2020'yi en asgari hasarla atlatacak

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Türkiye yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip 2020 yılını en asgari hasarla atlatacak." dedi.
Bakan Varank: Türkiye güçlü bir büyüme performansı gösterip 2020'yi en asgari hasarla atlatacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, her ay düzenli bir biçimde artıyor. Hatta şunu söyleyeyim, eylül ve ekim performansı pandemi öncesi dönemin bile üzerinde." ifadelerini kullandı.

Varank, şöyle devam etti:

"Türkiye yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip 2020 yılını en asgari hasarla atlatacak."

Bütçenin geçen seneye göre yüzde 50 artmış durumda olduğunu belirten Varank, şunları söyledi:

"Yani yatırım teşviklerine, KOBİ'lere, sanayi bölgelerine, özetle Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusundaki tüm hedeflerimize daha fazla kaynak aktarabileceğiz." 

Bakan Varank, "Türkiye ile ortak iş yapan hiçbir yabancı firma, 'Acaba yarı yolda kalır mıyım?' diye bir endişeye sahip değil." diye konuştu..

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