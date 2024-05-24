  • BIST 10725
  • Altın 2427.682
  • Dolar 32.2435
  • Euro 34.9419
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

'Bana kötü davranıyor' diye şikayet ettiği karısı, kaçak çıktı!

» »
Eşinin şikayeti üzerine ülkede kaçak kaldığı ortaya çıkan S.F KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçundan dolayı tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
'Bana kötü davranıyor' diye şikayet ettiği karısı, kaçak çıktı!

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Dilruba Kavuş mahkemede olguları aktardı. Polis, 24 Mayıs 2024 tarihinde saat 01.00 sıralarında Demirhan Polis Karakoluna gelen 32 yaşındaki Pakistanlı R.F. isimli adamın, eşinin kendisine kötü davrandığını, eşyaları fırlattığını, şikayetçi olmadığını ancak uyarılmasını istediğini söylediğini açıkladı.

Polis, zanlı S.F'nin ifade için karakola cep edildiğini, yapılan muhaceret kontrolünde 13 Kasım 2023 tarihinden beri 193 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının eşinin çalışma izinli olduğunu, zamanında oturma izni başvurusu yapmadığı için eşinin muhaceret izninden yararlanmayıp, ikamet izinsiz duruma düştüğünü ifade etti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta 2024 yılının ilk üç ayında işsizlik oranı yüzde 624 Mayıs 2024 Cuma 12:09
  • Töre: Türkiye'deki tüm siyasal partilerin KKTC'ye sahip çıkması bizi mutlu ediyor24 Mayıs 2024 Cuma 12:06
  • Arıklı: Bu iddiaları ispat edeceksin Naimoğulları…24 Mayıs 2024 Cuma 12:06
  • Bakan Dinçyürek: Cengiz Topel Hastanesi’nde tomografi cihazı hizmete alındı24 Mayıs 2024 Cuma 10:25
  • Oktay: Kıbrıs Türklerinin sıkıntıları üst düzeyde24 Mayıs 2024 Cuma 10:24
  • Denetimlere devam... 4 kaçak daha tutuklandı24 Mayıs 2024 Cuma 10:24
  • Lefkoşa'dan acı haber... 22 yaşında hayatını kaybetti24 Mayıs 2024 Cuma 10:23
  • Alkollü, ehliyetsiz, kemersiz... 499 sürücüye yasal işlem24 Mayıs 2024 Cuma 10:22
  • Alkollü sürücü gece yarısı kaza yaptı24 Mayıs 2024 Cuma 10:22
  • Döviz kurlarında son durum...24 Mayıs 2024 Cuma 10:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti