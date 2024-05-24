'Bana kötü davranıyor' diye şikayet ettiği karısı, kaçak çıktı!

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Dilruba Kavuş mahkemede olguları aktardı. Polis, 24 Mayıs 2024 tarihinde saat 01.00 sıralarında Demirhan Polis Karakoluna gelen 32 yaşındaki Pakistanlı R.F. isimli adamın, eşinin kendisine kötü davrandığını, eşyaları fırlattığını, şikayetçi olmadığını ancak uyarılmasını istediğini söylediğini açıkladı.

Polis, zanlı S.F'nin ifade için karakola cep edildiğini, yapılan muhaceret kontrolünde 13 Kasım 2023 tarihinden beri 193 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının eşinin çalışma izinli olduğunu, zamanında oturma izni başvurusu yapmadığı için eşinin muhaceret izninden yararlanmayıp, ikamet izinsiz duruma düştüğünü ifade etti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.