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Barış Akarsu’nun hayatı beyaz perdeye taşınıyor

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ATV’de yayınlanan Akademi Türkiye yarışmasından sonra ünlenen Rock sanatçısı Barış Akarsu, geçirdiği trafik kazası sonrası 28 yaşında hayata veda etmişti.
Barış Akarsu’nun hayatı beyaz perdeye taşınıyor

ATV’de yayınlanan Akademi Türkiye yarışmasından sonra ünlenen Rock sanatçısı Barış Akarsu, geçirdiği trafik kazası sonrası 28 yaşında hayata veda etmişti.

“İZLEYİCİNİN KALBİNE DOKUNARAK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Kısa yaşamına birçok şey sığdıran Akarsu’nun hayatını sinemaya taşıyacak olan yapımcılardan Aytaç Ağdağ, “Hayatın içinden sahneleri tüm gerçekliğiyle seyirciyle buluşturmak ve yaşanmışlık hissiyatını izleyicinin kalbine ve aklına dokunarak gerçekleştirmek için yola çıkıyoruz” diye konuştu.

SENARYO AŞAMASI TAMAMLANDI

Çekimlerine bu yaz başlanacak olan filmin yapımcılığını Aytaç Medya, Fikri Harika Prodüksiyon ve Metronom film adına Aytaç Ağdağ, Özgür Tari ve Oğuz Sözen üstlenecek. Senaryo aşamasının tamamladığı filmin önümüzdeki günlerde cast çalışmalarının başlayacağı da öğrenildi.

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