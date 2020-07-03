Baro başkanları mitinge çağırdı, direniş mesajı verdi

AKP’nin hazırladığı, avukatlara darbe niteliğindeki çoklu baro teklifinin Meclis Adalet Komisyonu’ndaki görüşmelerine katılmak isteyen baro başkanları, Meclis Çankaya Kapısı’nda sabahladı. Baro başkanları, polis barikatları içinde geceyi geçirdi. Başkanların etrafı yüzlerce polis tarafından çevrilirken, polis mobil barikat kurdu.

Polis, gazetecilerin alana girişine ve parlamento muhabirlerinin baro başkanlarıyla görüşmesine engel olurken, bariyer dışında çekim yapan basın çalışanlarını da alandan uzaklaştırıyor.

Baro başkanlarının talebi ise komisyon görüşmelerine katılmak ve 5 baro başkanının 15 dakikalık konuşmalar yapması, görüşmeler bitene kadar temsilci bulundurmak. Ancak bu talep reddediliyor.

MİTİNGE ÇAĞRI: TÜM AVUKATLAR KARŞI ÇIKMAK ZORUNDA

Ayrıca Büyük Savunma Mitingi’nin yapılacağı Anıtpark da polis bariyerleriyle çevrilmiş durumda.

Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Erkan, Büyük Savunma Mitingi’ne katılım çağrısı yaparak, "Tüm avukatlar bu yasa teklifine karşı çıkmak zorunda. Çünkü barolar parçalanıyor. Kendi dışında her toplumsal muhaliflere ‘bölücü’ yaftası yapıştıran siyasal iktidar, asıl kendisi tüm toplumsal kurumları bölüyor. Barolar, Anayasanın 34’üncü maddesindeki barışçıl yürüyüş haklarını kullanacaklar. Bunu engellemeye dönük her polis eylemi anayasa ihlali olacaktır. Görevi kötüye kullanma olacaktır" dedi.

'MÜDAHALE OLURSA DİRENİRİZ'

Erkan, "Kanunsuz müdahale olursa tüm barikatlar direniş alanı olacaktır. Eğer siyasal iktidar kolluğu kendi siyasi gücü olarak kullanır ve anayasayı ihlal ederse, avukatlar tarihsel direnme hakkını kullanmakta tereddüt etmeyecektir” mesajını da verdi.