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Başak Demirtaş: Yaşadıklarımız sadece Selahattin'le ilgili değil; Boğaziçi öğrencilerine, TTB'ye, barolara da 'terörist' deniyor

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"Yaşadıklarımız sadece Selahattin ile ilgili değil, Sadece Selahattin’e mi 'terörist' deniliyor, hayır. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine 'terörist' deniliyor, TTB’ye 'terörist' deniliyor, barolara 'terörist' deniliyor" diye konuştu.
Başak Demirtaş: Yaşadıklarımız sadece Selahattin'le ilgili değil; Boğaziçi öğrencilerine, TTB'ye, barolara da 'terörist' deniyor

Gazeteci Fatih Portakal'ın Youtube kanalında canlı yayına katılan Başak Demirtaş,  tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "Yaşadıklarımız sadece Selahattin ile ilgili değil, Sadece Selahattin’e mi 'terörist' deniliyor, hayır. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine 'terörist' deniliyor, TTB’ye 'terörist' deniliyor, barolara 'terörist' deniliyor" diye konuştu.

AİHM Büyük Daire'nin Selahattin Demirtaş hakkındaki "derhal serbest bırakılmalı" kararının uygulanmamasını da eleştiren Başak Demirtaş "AİHM kararının tartışılması hukuken büyük bir ayıp. Anayasa’nın 90. maddesinde var. AİHM kararı bağlayıcıdır. Cemil Çiçek çok olağanüstü bir şey söylemedi. Yasalara göre söylenmesi gerekeni söyledi. Bir hukuk devletinde bunu tartışmazsınız bile. Bağlayıcı değilse 'bağlayıcı değil' diyenlere şunu sormak isterim, madem bağlayıcı değildi, AİHM’in ilk kararına neden itiraz ettiniz?" diye sordu. 

Ana akım medyayı neredeyse hiç izlemediğini belirten Demirtaş, "Yandaş medyayı, merkez medyayı hiç izlemiyorum diyebilirim. Bazen Selahattin’i konuşuyorlar dedikleri zaman açıyorum ama beş dakika izleyemiyorum açıkçası" diye konuştu. 

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