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Başbakan ile eylemcilerin görüşmesi tamamlandı: Başbakan, Meclis'e davet etti, hayvancı, "Gitmem" dedi

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Hayvan Üreticileri, sendikalar ve siyasi partilerin katılımıyla, Başbakanlık önünde eylem yapıyor. Başbakan Ünal Üstel ile eylemcilerin görüşmesinde, Başbakan, "Hayvancılar Birliği Meclis’e gitsin görüşelim" dedi.
Başbakan ile eylemcilerin görüşmesi tamamlandı: Başbakan, Meclis'e davet etti, hayvancı, "Gitmem" dedi

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin, Başbakanlık önünde sendika siyasi parti ve örgütlerin desteğiyle yaptığı eylem devam ediyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Ehürman ve bazı vekiller, Başbakan Ünal Üstel ile “ithal et” konusunu görüşmek üzere Başbakanlık binasına girdi. Vekillerin binaya girmesinin ardından kısa süreli gerginlik yaşandı.

Polis Genel Müdürü, duvarlar yıkılmaya devam ederse tutuklama olacağını belirtti.Tufan Erhürman, Başbakan’ı Ünal Üstel'i aradı. Başbakan, "Hayvancılar Birliği Meclis’e gitsin görüşelim" dedi. Bunun üzerine Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, eylem buradayken, burayı bırakıp Meclis’e gitmeyeceğini, çözüm bulmak isterlerse Başbakanlık önünde görüşeceklerini belirtti.

Naimoğulları, “Bu destek daha da artacak, hükümet üreticiye haksızlık yaptığını biliyor, bu eylem süresizdir, mücadelemize devam edeceğiz, direne direne kazanacağız” dedi.

Amacın ne et ne süt ne üretici olduğunu, amacın tüccarı zengin etmek olduğunu savunan Naimoğulları, eleştirilerde bulundu.

Bu etleri alacak otelleri işletmeleri de söyleceklerini ifade eden Naimoğulları, sağlıksız et istemediklerini söyledi, halkın buraları tercih etmemesini istedi.

Birlik Başkanı Naimoğulları,  Birlik olarak Başbakan'la görüşmek istediklerini ancak bu görüşmenin eylemin devam ettiği Başbakanlık’ta yer alması gerektiğini söyledi.

Naimoğulları yaptığı açıklamada, eylem alanına giden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın Başbakan ile görüştüğünü, ancak Başbakan'ın Birlik temsilcileriyle Meclis'te görüşebileceğini söylediğini aktardı.

Naimoğulları "Eylemcileri burada bırakıp gitmem. Çözüm istiyorlarsa buraya gelecekler" dedi.

Naimoğulları Başbakanın bazı bakanlarla görüşme teklifini de kendisinin reddettiğini kaydetti.

Naimoğulları “et ithalatından  geri adım atılmazsa biz kesinlikle hiçbirşeyi kabul etmeyiz. Derhal kaldırılacak. Birinci öncelik et ithalatı konusudur” şeklinde konuştu.

BAŞBAKANLIK'IN BAHÇE KAPILARI KIRILDI

Zaman zaman gerginliğin yaşandığı eylemde, eylemciler Başbakanlık kapılarını ve korkuluklarını kırdı, sloganlar atıp, hükümeti istifaya çağırdı.

Gerginlik sırasında polis yetkilileri Başbakanlığa gitmeye çalışan eylemcileri uyardı, sakinliğe davet etti ve gerginlik devam ederse müdahale edeceğini söyledi. Bunun üzerine gerginlik yatıştı ve eylem Başbakanlık önünde devam etti.

Sendikaların genel grev ve Başbakanlık önüne giderek destek verdiği birliğin eyleminde, hükümet istifaya çağrıldı, “birlik beraberlik mücadele” sloganı atıldı, ithal et yerine yerli üretime, üreticiye destek verilmesi istendi.

Birlik başkanı Mustafa Naimoğulları, burada yaptığı konuşmada, üreticinin yanında olmamakla suçladığı hükümeti istifaya çağırdı. Naimoğulları, Tarım Bakanı, Bayındırlık Bakanı ve Başbakanı eleştirdi, birlikte ortaya koyacakları mücadeleyle çıktıkları bu yolda üretimi korumayı başaracaklarını söyledi. 

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, bugün meydanda olduklarını çünkü ülkenin iyi yönetilmediğini, ülkenin yoksullaştığını ifade eden ederek, toplumsal mücadeleyi birlikteliği yükseltmek, geleceğe üretime gençliğe sahip çıkmak için meydanda olduklarını söyledi. 

Bengihan, “bu ülke bizim o yüzden meydanlardayız” ifadelerini kullanarak, hayvan üreticilerinin bir haftadır meydanda olduğunu ancak desteklemek anlamak yerine “saygı duyuyoruz” dendiğini kaydetti ve “Sayın Başbakanım ne çektirdiyseniz onu çekeceksiniz” dedi. 

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, Başbakanı eleştirerek, bütün baskılara rağmen eyleme katılan üyelerine teşekkür etti. 

Serdaroğlu, amacın “ucuza et getirmek” değil, “bir kaç tüccara yeni kapı açmak” olduğunu savunarak, eleştirilerde bulundu, devlet ciddiyeti ile üretimin desteklenmesini istedi. 

Serdaroğlu, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından eylem sloganlarla devam ediyor.

 

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