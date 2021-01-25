Başbakan Saner "Girne kapanacak mı?” sorusunu yanıtladı: “Ben de bilmiyorum”

“Başbakan Girne ile ilgili karar nedir?” sorusu üzerine “bilmiyorum, hani çok karışıyorsunuz dediğiniz kurum var ya.. Bilmiyorum, ben de öğreneceğim” dedi.

Pandemi sürecinde anormal bir durumun ortaya çıktığını söyleyen Saner, bunun tüm ülke ve dünyada rakamlara yansıdığını kaydederek “Hükümet kurulurken 85 milyon olan bulaşmanın 15-20 günde 15 milyon arttı. Ölümler de ani bir artışla halen yaşanmaya devam ediyor tüm dünyada… Dünya olarak içinden halen geçtiğimiz bir süreç içindeyiz” dedi.

Öte yandan “Başbakan Girne ile ilgili karar nedir?” sorusu üzerine “bilmiyorum, hani çok karışıyorsunuz dediğiniz kurum var ya.. Bilmiyorum, ben de öğreneceğim” dedi.