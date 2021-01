Başbakan Ersan Saner, Girne ve Lefkoşa’da artan vakalar nedeniyle tedbirlerin artırılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Başbakan Saner, açık olan Gazimağusa, İskele, Lefke ve Güzelyurt ilçelerinin de kapanması halinde ülke ekonomisinin sıkıntıya düşeceğine işaret ederek, bugünden itibaren İlçe Emniyet Kurulları’nın bu ilçelerde etkin denetim gerçekleştireceğini vurguladı.

Başbakan Saner vatandaşlara da çağrıda bulunarak, temaslıların kendilerini saklamaları ve bilgi gizlemeleri halinde geriye dönülmez sonuçlar yaşanabileceğine dikkati çekti.

BRT’de katıldığı programda koronavirüsle mücadele ve ekonomi konusunda açıklamalarda bulunan Başbakan Ersan Saner, kış aylarının da etkisiyle koronavirüs vakalarında bir artış gözlemlenmekte olduğunu ve bu artışın getirisi olarak birtakım tedbirler alınmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Başbakan Saner, “İnsanlarımızın sağlığı her şeyden önemli ve hükümet olarak her türlü tedbiri alacağız dedik, ancak bunun yanında ülkenin ekonomik koşulları da söz konusudur” dedi.

Ekonomiyle sağlığın birlikte yürütülmesi gerektiğini ifade eden Başbakan Saner, bunun çok da kolay olmadığını dile getirdi.

Girne ve Lefkoşa’daki vaka sayılarının artması ile tedbirlerin de artırılması zorunluluğu doğduğunu belirten Saner, “bu konuda uyumlu bir çalışma içerisinde olmak zorundayız. Aksi takdirde tüm topluma yayılması halinde geriye dönülmez bir çok sonuçlarla karşı karşıya kalacağız ve hepimiz çok üzüleceğiz” dedi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Başbakan Saner, temaslı kişilerin kendilerini gizlememesini ve Sağlık Bakanlığı’na bildirmelerini; kendilerini halsiz hisseden veya şikayetleri olan kişilerin de bir an önce PCR yaptırmalarını veya en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını istedi.

Başbakan Saner, şöyle devam etti:

“Bu tedbirlerin alınmasında çok ciddi dönülmez bir yola girdiğimizi söyleyebiliyorum. Burada ben vatandaşlarına bir çağrı yapmak istiyorum bize bir şey olmaz deyip de eğer herhangi bir pozitif vaka ile temasınız varsa lütfen bunu sağlık birimlerine bildiririz kendinizde hastalıkla ilgili herhangi bir halsizlik ve ona benzer sorunlarınız varsa, ateşiniz varsa lütfen en yakın sağlık kuruluşuna gidip gerekçesiyle testinizi yaptırın gerekse de tedavinizi hemen başlamak için uzman bir doktor ile görüşünüz....... Temaslı vakalara ulaşma konusunda ciddi sıkıntı yaşadığımız bir gerçek burada vatandaşımız ne kadar bizlere temaslı vakalarla ilgili bilgi aktarırsa toplumumuzun korunması o kadar daha kolay olacaktır hepimiz şunu unutmamalıyız ki bizim üzerimizde olabilecek herhangi bir bulgu bunun Covid’e dönüşmesi ile birlikte en sevdiklerimizi de kendimizle birlikte sağlık açısından çok ciddi sıkıntılara sokacağımızı ve bu sıkıntının bazen geriye dönülmeyecek sonuçlar doğuracağını hepimizin çok iyi bilmesi gerekir”

Aşıların tedariki konusuna da değinen Başbakan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile gerçekleştirdikleri görüşmede 500 bin aşının KKTC’ye gönderilmesi noktasında hemfikir olduklarını belirterek, “hedefimiz, toplumun yüzde 80’ini aşılamak” dedi. 20 bin doz aşının ülkeye geldiğini anımsatan Saner, hem KKTC hem de TC Sağlık Bakanlıklarının, 20 bin doz aşının daha önümüzdeki günlerde ülkeye gelmesi noktasında istişare içinde olduklarını ifade etti.

Kapanmanın ekonomik giderleri de olacağına işaret eden Başbakan Saner, Mart 2020’den Aralık 2020 sonuna kadar hükümetin verdiği hibeler ve elektrik katkı payları ile yaklaşık 650 milyon Türk Liralık bir harcamanın vatandaşlara ulaştığını kaydetti.

Bir milyar 153 milyon Türk Lirası’nın reel sektörü desteklemek adına kredi verildiğini ve bu kredilerin faiz farkının devlet tarafından karşılandığını kaydeden Başbakan Saner, verilen kredi olanakları ile KKTC’nin gelişmekte olan ülkeler arasında ilk sırada bulunduğunu söyledi.

Türkiye ile 2021 mali Protokolü’nün önümüzdeki günlerde imzalanmasının beklendiğini belirten Başbakan Ersan Saner, protokolün imzalanmasıyla birlikte yeni kredilerin verilmesini öngördüklerini ve bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın çok ciddi bir çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Başbakan Saner, ekonomide birinci kalemin turizm ikinci kalemin ise yüksek öğrenim olduğuna işaret ederek, yükseköğrenim sektörünün 1 Nisan’da açılmasının planlandığını kaydetti.

Başbakan Saner, KKTC’de öğrenim gören 35 bin öğrenci hedefi ile tüm rektörlerle bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve yüksek öğrenimde ilkbahar döneminin 1 Nisan’da açılmasının planlandığını anlattı.