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Başbakanlık’tan ‘çerçeveli fotoğraf’ açıklaması!

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"Başbakan’ın dairelere asılacak fotoğrafı için 200 bin Türk Lirası harcandığına ilişkin ileri sürülen iddialarının gerçek dışı olduğu” vurgulandı.
Başbakanlık’tan ‘çerçeveli fotoğraf’ açıklaması!

“ Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil ne yazık ki Başbakanımız Sayın Ersin Tatar’la ilgili yalanlarını sürdürüyor.

Elcil, tarafından gerek hayat pahalılığı ile oynandığına, gerekse hükümetin Başbakan’ın dairelere asılacak fotoğrafı için 200 bin Türk Lirası harcandığına ilişkin ileri sürülen iddialar gerçek dışıdır. Başbakanlık İstatistik Kurumu Başkanı Türel Öksüzoğlu’nun daha önce kamuoyuna açıkladığı üzere hayat pahalılığının eksi çıkmasının nedeni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde son üç aydır otomobil fiyatlarındaki Katma Değer Vergisi ile, sabit telefon ücretlerindeki indirimlerdir.
Sayın Başbakanımızın her hangi bir şekilde hayat pahalılığını düşük tutun diye bir talimatı asla söz konusu değildir, olmaz. Sayın Başbakan, her zaman olduğu gibi bugün de Devlet’in vatandaş için olduğunun bilinci ile halk yararına çalışmaktadır. Elcil kendi iddiasında bir fotoğraf çerçevesinin tanesi en iyi şartlarda 100 TL olduğunu Başbakanlığın ise bunların tanesine 400 TL verdiğini iddia etmiştir. Oysa, Başbakanlık tarafından alınan çerçeveler idda edildiği gibi tanesi 400 TL değil (40X50 LMN 46-03-Cam Çerçeve) 60 TL’dir. Yine Elcilin  idda ettiği gibi toplamda 200 bin TL çerçeve parası ödenmiş değil 30 binTLödenmiştir.
Devlet daire ve kurumlarına Başbakan fotoğrafı asılması ise Sayın Başbakan Ersin Tatar döneminde ilk kez yapılan bir uygulama değil bir gelenek haline gelmiştir. Her hükümet döneminde Başbakanlık tarafından Başbakan olarak görev yapanların fotoğrafları basılmış, bunlar için harcama yapılmış ve devlet dairelerine asılmıştır.
Kamuoyumuzu bilgilendirir, saygılarımızı sunarız.”

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