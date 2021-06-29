  • BIST 1.360
  • Altın 493,860
  • Dolar 8,7317
  • Euro 10,3860
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Başkentin İlk Salı Pazarı, Merkez Lefkoşa’da Kuruldu

» »
 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından geçen hafta açılışı yapılarak hizmete giren “Merkez Lefkoşa” içerisinde bugünden itibaren Salı Pazarı kurulmaya başlandı.
Başkentin İlk Salı Pazarı, Merkez Lefkoşa’da Kuruldu

 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından geçen hafta açılışı yapılarak hizmete giren “Merkez Lefkoşa” içerisinde bugünden itibaren Salı Pazarı kurulmaya başlandı.

salipazari1.jpg

Lefkoşa Belediyesinden verilen bilgiye göre, açılan pazar ile Lefkoşa’da ilk kez salı günleri sebze-meyve, konfeksiyon, kitap, takı, el işi gibi farklı stantlar bir arada yer alıyor.

Salı Pazarı sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında açık olacak.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da pazarı ziyaret ederek,  Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli ve esnafla kahvaltı yaptı, stantları gezdi ve alışveriş yapan yurttaşların görüşlerini aldı.

Küçük Kaymaklı’da Özker Özgür Caddesi üzerinde; açık pazar, çarşı ve etkinlik /organizasyon alanı şeklinde toplam 12 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Merkez Lefkoşa’da 410 araçlık otopark bulunuyor.

salipazari2.jpg

Tamamen engelsiz bir yapıda olan Merkez Lefkoşa’da teraslı restoran ve kafe, çocuk oyun alanı, galeri, atölye, sergi salonu, özel toplantı salonu ve LTB hizmet noktası da bulunuyor.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LTB Başkanı Harmancı “3. Yeşil Lefkoşa Yarışması”nda Dereceye Giren Evleri Ziyaret Etti25 Haziran 2021 Cuma 14:22
  • Gönyeli-Yenikent'te evinde ölü bulundu22 Haziran 2021 Salı 15:40
  • LTB Gençlik Meclisi bu kez Zoom’da buluşuyor21 Haziran 2021 Pazartesi 11:28
  • Lefkoşa'da pazar artık nerede kurulacak?19 Haziran 2021 Cumartesi 10:31
  • Lefkoşa Açık Pazarı Her Pazar Yeni Yerinde Kurulacak18 Haziran 2021 Cuma 14:22
  • Merkez Lefkoşa için coşkulu açılış17 Haziran 2021 Perşembe 20:02
  • Gönyeli Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı17 Haziran 2021 Perşembe 18:12
  • Merkez Lefkoşa'nın açılışına vatandaşlardan büyük ilgi16 Haziran 2021 Çarşamba 21:42
  • Lefkoşa’da yapılacak 500 yataklı yeni̇ hastane projesi̇ni̇n ilk etabı olan zemi̇n etüt çalışması tamamlandı16 Haziran 2021 Çarşamba 12:14
  • Lefkoşa’ya hastane için arazi TC Büyükelçiliği’ne devredildiği açıklandı14 Haziran 2021 Pazartesi 21:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti