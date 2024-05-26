Basketbol u16 kızlarda Levent Türkiye 6'ıncısı oldu... Nasıroğlu: Üzgünüz

Levent altıncı oldu

Türkiye U 16 Kadınlar Şampiyonası’nda Levent altın oldu.

Kütahya’da yapılan şampiyonda Levent bugün çıktığı beşincilik maçında İzmir Ege Gelişim’e çekişmeli bir maç sonunda 68-66 kaybederek organizasyonu altıncı sırada bitirdi.

Nasıroğlu: Üzgünüz

Maçları Kütahya’da izleyen Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, Leventspor’un altıncı olması nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

Nasıroğlu, “Son anlarına kadar çekişmenin yaşandığı maçta son 50 saniye kala iki hücumdan sonuç alamadık. Üzgünüz şampiyonayı altıncı olarak tamamladık. Gelecek yıl daha iyi olup yukarılarda olacağız.”dedi.