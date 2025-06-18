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Basketbolda büyük uzlaşı, ligler başlıyor

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Bir süredir hakemlerin maçlara çıkmama kararı nedeniyle oynanamayan Basketbol Ligleri yeniden başlıyor. Kaynak: Basketbolda sular duruldu, ligler başlıyor
Basketbolda büyük uzlaşı, ligler başlıyor

Basketbol Federasyonu, Basketbol Kulüpler Birliği ve hakemler arasında gerçekleşen görüşmeler sonucu dün anlaşma sağlandı.

Hakemler yapılan görüşmeler sonucunda maçları devam ettirme kararı aldı. Ligler takımlar ve hakemlerin hazırlanması için 23 Haziran pazartesi gününden itibaren oynanmaya başlanacak.

 

Federasyondan açıklama: İfade ettiğimiz kişiler hakem camiası dışından

Öte yandan Basketbol Federasyonu 10 Haziran’da yaptığı açıklamada “belli kişilerin tekrar tekrar basketbolu sabote etmeye çalıştığı” ifadesini hakemler için kullanmadıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada basketbolu sabote ettiğini ileri sürdükleri kişilerin hakem camiası dışından olduğu duyurdu. Konu ile ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

 

“30 Mayıs ve 8 Haziran 2025 tarihlerinde KKTC Basketbol Hakemleri adına yapılan basın açıklamalarında dile getirilen konuların kendi bakış açımızla açıklanması adına 10 Haziran 2025 tarihinde yapmış olduğumuz tek basın açıklamasında, “belli kişilerin tekrar tekrar basketbolu sabote etmeye çalıştığı” konusunda bir ifade kullandık. Geride kalan 2 haftadan uzun sürede hakem camiamızla sorunların çözümü için yürütmekte olduğumuz görüşmelerde bu ifadenin hakem camiası için kullanılmış bir ifade olarak algılandığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

 

Bu ifadede basketbolu sabote ettiğini ileri sürdüğümüz kişiler hakem camiası dışından olup, son bir ayda değil, göreve geldiğimiz günden beri basketbolun tüm kesimlerini asılsız ve manipülatif iddialarla kışkırtmaya çalışarak basketbolun genel anlamda değil belli kişilerin çıkarları doğrultusunda gelişmesini istediklerini ve bu amaçla da hiçbirşeyden çekinmeden, bizlerin ağzından gerçek olmayan şeyleri de etrafta dile getirdiklerini gözlemlemekteyiz.

 

Hakemlerimiz ile yapmış olduğumuz görüşmelerde dile getirdikleri bazı sorunların çözümleri ile ilgili yapmış olduğumuz çözüm önerilerinin liglerin tekrar başlaması ile hayata geçirilmesi konusunda Yönetimimiz fikir birliğinde olup, üzerine düşen görevleri yerine getirecektir.

Son olarak Basketbol camiasının bir aile olduğunu ve Federasyon, hakem, basın, antrenör,  kulüp ve sporcuların bir çatı altında ayrılmaz bir bütün olduğunu, oluşan tartışma ve anlaşmazlıkların kendi içimizde çözüme ulaşması için her kesimin sorumluluk alarak üstesinden gelinmesi gerektiğini bildirmek isteriz.”

 

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