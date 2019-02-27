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Başkurdistan Muhtar Cumhuriyeti Sanatçıları Resim Sergisi açıldı.

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve 35 eserden oluşan “Rusya Federasyonu Başkurdistan Muhtar Cumhuriyeti Sanatçıları Resim Sergisi” açıldı.
Başkurdistan Muhtar Cumhuriyeti Sanatçıları Resim Sergisi açıldı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve 35 eserden oluşan “Rusya Federasyonu Başkurdistan Muhtar Cumhuriyeti Sanatçıları Resim Sergisi” açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, yağlı boya tuval çalışmalarından portre ve peyzaj olarak hazırlanan eserlerin sergileneceği sergi, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alıyor.

ydu-sergi-acilis-(7).jpg“Devlet sanatçısı” unvanına sahip Başkurdistanlı 5 ressam tarafından hazırlanan serginin açılışına, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, UBP milletvekili Aytaç Çaluda, YDÜ rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim görevlileri, Başkurdistanlı sanatçılar ve misafirler katıldı.

Serginin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Başkurdistan Cumhuriyeti Onur Sanatçısı Vagiz Shayhetdinov ve Salavat Gilyazetdinov ile Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

600600p22462ednmainimg-ydu-sergi-acilis-(1).jpgKonuşmaların ardından Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, üniversite yönetimi ve sanatçılar serginin açılış kurdelesini keserek sergiyi gezdi. Sergi, 14 Mart tarihine kadar hafta içi 10.00-12.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak

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