BAY-SEN çarşamba günü BRTK’da grev yapacak

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) Başkanı İbrahim Kanat, ek mesailerin bugün mesai bitimine kadar ödenmemesinden dolayı ilk resmi tatil olan 27 Eylül Çarşamba günü saat 06.00-23.59’a kadar grev yapacaklarını duyurdu.

Kanat yaptığı yazılı açıklamada, 18 Eylül tarihli açıklamalarında belirtildiği şekilde Ocak 2023’ten Temmuz 2023’e kadar olan ek mesailerin ödenmesi için Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na verdikleri sürenin bugün mesai bitimi ile dolduğunu, ek mesailerin ödenmediğini kaydetti.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu döner sermayeli bir kurum olmadığından, çalışanların maaşları ve diğer özlük haklarının devlet katkısı ile ödendiğini söyleyen Kanat, çalışanların kurumun devamlılığı ve sürekliliğini sağlayabilmesi için elzem durumlarda (milli günler ve dini bayramlar dahil olmak üzere) ek mesai yaptığını ifade etti.

Kanat, toplu iş sözleşmesinde ek mesainin hangi koşullarda yapılabileceği ve ek mesainin yapıldıktan sonra en geç ne zaman ödenebileceğinin belirtildiğini, bu kuralların tarafları bağlamasına rağmen devletin BRTK’ya bu katkıyı vermekten kaçındığını savundu.

“Bu şekilde davranarak kaldı ki, her yıl düzenlenen BRTK bütçesine ek mesai için ayrılan kalem, Maliye Bakanlığı tarafından azaltılmakta olup, bu durumun yarattığı sıkıntıları ise görmezden gelerek BRTK çalışanlarının hakları yine devlet tarafından gasp edilmektedir” diyen Kanat, Maliye Bakanlığı tarafından BRTK bütçesine eklenen ek mesai kaleminin azaltılması sorununa bakanlığın çare bulması ve bu sorunu ivedilikle aşması gerektiğini belirtti.

Devlet çalışanlarının ek mesai ücretlerinin dün ödenmesine rağmen, BRTK çalışanlarının ödenmediğini kaydeden Kanat, şu ifadelere yer verdi:

“Kamu kurum ve kuruluşlarını ‘dış kapının dış mandalı’ olarak gören ve bu şekilde davranarak kamu kurum ve kuruluşları ile çalışanlarını değersizleştiren ve önemsemeyenlere hatırlatmak isteriz ki; Anayasamıza göre kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin, genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli görevler kamu personeli eliyle yürütülür. Yani KKTC Anayasamıza göre BRTK çalışanları kamu personeli olmalarına rağmen her zaman ikinci sınıf çalışan muamelesi görmekte, her zaman geç ödemeler ile karşı karşıya kalmakta ve önemsenmemektedir.

BRTK, devletin tek resmi kanalı olmasına ve tüm çalışanların özveri ile canla başla KKTC’ye etkin kesintisiz yayın sunarak hizmet etmesine rağmen her zaman olduğu gibi yine çalışanların ek mesai alacakları ödemesi zamanında yapılmayarak, çalışanların hakları yine ikinci plana atılmakta ve çalışanlara değer verilmediği gösterilmektedir.

Bu durumu yaratanlara söylemek isteriz ki; ikinci plana attığınız kurum ve kuruluşlar bu devletin kontrolünde olup Anayasaya göre kamu personelidir. Kamu kurum ve kuruluşları dış kapının dış mandalı değildir. Kamu personellerini daha fazla değersizleştirmekten vazgeçip ayrımcılık yapmayın”.

Başbakan Ünal Üstel’e çağrıda bulunan Kanat, Başbakanla bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmeye çalışan KKTC’nin tek resmi kanalı ve Mücahidin sesi olan BRTK’ya sahip çıkmasını istedi.

Kanat, “Çalışanların haklarını almak için her zaman olduğu gibi birlikte mücadeleye devam edeceğimizi bildirerek, ek mesailerin bugün mesai bitimine kadar ödenmemesinden dolayı ilk resmi tatil olan 27 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 06.00-23.59’a kadar daha önce ek mesai yapmış olup ve ek mesai ücreti ödenmeyen tüm personellerle birlikte BRTK önünde buluşuyoruz” ifadelerin kullandı.