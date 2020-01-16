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Baybars: Toplumsal düşünmeyi başarmalıyız

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Baybars: Toplumsal düşünmeyi başarmalıyız
Baybars: Toplumsal düşünmeyi başarmalıyız

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, İskele’de ziyaretlerde bulundu ve İskele bölgesi muhtarlarıyla bir araya geldi.
İskele ziyaretleri çerçevesinde Bakan Baybars, ilk olarak İskele Kaymakamlığı’nı ziyaret ederek, burada personel ve vatandaşlarla sohbet edip, bölgesel sorunları dinledi.
Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Bakan Baybars, kaymakamlık ziyaretinden sonra İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile bir araya geldi.

Baybars, İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu ile baş başa görüştükten sonra bölgedeki sorunlu konuları yerinde inceledi.
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Kaymakam Mustafa Ürüncüoğlu ile birlikte Kuzucuk’ta sorunlu olan ağıllar bölgesini yerinde inceleyen İçişleri Bakanı Baybars, bölgede hayvancılıkla uğraşan vatandaşların sorunlarını tek tek dinledi.

Bakan Baybars, daha sonra İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşen istişare toplantısında, İskele Belediye Meclis Üyeleri ve bölge muhtarlarıyla bir araya geldi.
İskele AKM’de gerçekleşen toplantıda bölge muhtarları ve belediye meclis üyeleriyle birçok konuda istişare eden Baybars, muhtarların bölgelerine ait sorunlarını dinledi.
Toplantıda konuşan Baybars, sorunların çözümünde toplumsal düşünmenin önemine vurgu yaptı.
Baybars, muhtarların samimiyetinden çok memnun olduğunu, sorunların aşılmasında esas olanın toplumsal faydanın temel alınması olduğunu söyledi.

Bakan Baybars, “Gençlerimizin bölgede kök salmasını istiyoruz” dedi.
Bölgelerdeki ağıllar sorunu, ova yolları ve kırsal kesim altyapılarının durumu hakkında da değerlendirmelerin yapıldığı istişare toplantısının sonunda Bakan Baybars, uzun zamandır muhtarların talep ettiği muhtar kimlik kartlarının basılma aşamasında olduğunun müjdesini de verdi.

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