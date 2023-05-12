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Bazı yollar trafiğe kapalı olacak!

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Gazimağusa’da pazar günü yapılacak yol koşusu nedeniyle bazı yollar polis tarafından araç trafiğine kapatılacak.
Bazı yollar trafiğe kapalı olacak!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 06:30-12:00 saatleri arasında Şehir İçi güzergahında, Atletizm Federasyonu ile Dörter Constraction işbiriliğinde yol koşusu (Yarı Maraton 21km, Şehir Koşusu 10km ve Tempo Koşusu 5km) gerçekleştirilecek.

 

 

Yol koşusu kapsamında belirtilen tarih ve saatler arasında, İsmet İnönü Bulvarı, Fevzi Çakmak Bulvarı, Palm Beach Bölgesi, Surlar İçi Bölgesi, Cengiz Topel Caddesi, Eşref Bitlis Caddesi, Serbest Liman Yolu Sokak, Hisaryolu Sokak ve Salamis Yolu’nun Glapsides Çemberine kadar olan kısmı, polis tarafından araç trafiğine kapatılacak.

 

Yol koşusunun devam ettiği sürece bahse konu yol güzergahlarını kullanacak olan sürücülerin, kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları  istendi.

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