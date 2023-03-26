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Beethoven’ın saçından alınan DNA ile ölüm nedenine ulaşıldı

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Alman piyanist ve besteci Ludwig van Beethoven’ın saç tellerinden elde edilen DNA analizleri, ünlü bestecinin karaciğer hastalığına yatkınlığı olduğu ve ölümünden aylar önce Hepatit B’ye yakalandığını ortaya koydu.
Beethoven’ın saçından alınan DNA ile ölüm nedenine ulaşıldı

Alman piyanist ve besteci Ludwig van Beethoven’ın hayranlarının hatıra olarak sakladığı kaydedilen 8 tutam saç üzerinde yürütülen DNA çalışmaları, 1770 yılında Almanya’da dünyaya gelen ünlü bestecinin ölümüne ilişkin yeni verileri ortaya koydu.

Cambridge Üniversitesi’nden araştırmacı grubun, saç tutamından elde ettiği genomik veriler sonucunda siroz hastalığından öldüğü bilinen piyanistin genetik olarak karaciğer hastalığına yatkın olduğu ve ölümünden aylar önce Hepatit B’ye yakalandığı ortaya çıktı.

Araştırmayı kaleme alan grubun başyazarı Tristan Begg, ünlü bestecinin çok fazla alkol tüketmesiyle birlikte genetik faktörlerin karaciğer rahatsızlığını tetiklemiş olabileceğini ifade etti.

Ayrıca açıklamada, elde edilen genomik verilerle Beethoven'ın sindirim sistemi sorunları yaşadığı belirlendi.

Klasik müziğin en önemli isimlerinden olan Beethoven'ın yaşadığı sindirim sorunlarının da çölyak hastalığı veya laktoz hassasiyetinden kaynaklanmadığı belirtildi.

İşitme kaybının nedeni belirlenemedi

Yapılan araştırmada, 20li yaşlarının ortalarında işitme kaybı yaşamaya başlayan ve 1818’e kadar da duyma kabiliyetini tamamen kaybeden Beethoven’ın işitme kaybının kesin nedenini belirlenemedi.

Almanya’daki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü’nden Johannes Krause, yapılan incelemeye ilişkin açıklamasında Beethoven’ın ölüm nedenini kesin olarak söylemenin imkansız olduğunu ifade ederek, “Ancak şu aşamada, ciddi derecede kalıtsal risklerin bulunduğunu ve Hepatit B olduğunu doğrulayabiliriz” dedi.

Beethoven, 1827 yılında Viyana’da hayatını kaybetti.

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