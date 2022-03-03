''Belediyeler reformunu tartışmaktan korkmamalıyız''

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt milletvekili Ziya Öztürkler, ‘Yerel Yönetimler Reformu’nun şart olduğunu, reformu sırf belediye sayısını azaltma olarak görmediklerini, belediyelerin yapısını sağlamlaştıracak ve halka daha iyi hizmet verecek bir yapıya getirmek için, kapsamlı bir çalışma yapılacağını söyledi.

Belediye sayısının azaltılmasının da reformun bir parçası olduğunu belirten Öztürkler, AB normları kapsamında Güney Kıbrıs’ta 30 olan belediye sayısının 14’e düşürülmesi için uğraşıldığını, benzer bir çalışmanın KKTC’de de yapılabileceğini kaydetti.

KKTC’de 28 belediyenin azaltılarak, ilk etapta 6 ilçe ve 6 bucak belediyesi olmasının öngörüldüğünü ifade eden Öztürkler, 1976’da 12 olan belediye sayısının neden 28’e çıkarıldığını, yasamıza göre belediye olabilmesi için bölgede 2 bin kişi yaşaması gerektiğini, ancak 2 bin kişi altında 2 belediye bulunduğunu vurguladı.

Öztürkler, “Reform çerçevesinde ya belediyeler ya da hizmetler birleştirilecek. Reformun tamamını ve belediye sayısını tartışmaktan korkmamalıyız” dedi.

Ziya Öztürkler, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Yaptıklarım ve yapamadıklarımla ilgili kendi karnemi açıklayacağım”

Ziya Öztürkler, ilk kez girdiği genel seçimde meclise girme hakkı kazandığını belirterek, “Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü olduğum dönemde meclis komitelerine katılıyor, katkı koyuyordum. Dairemle ilgili bakanlara bilgi veriyordum. Daha önce çıkması için uğraş verdiğimiz yasaların hayata geçmesi için çalışacağım. Yaptıklarım ve yapamadıklarımla ilgili kendi karnemi açıklayacağım” dedi.

“Bilimsel anketlerin yanında zarar vermek için yapılan anketler de var”

Yabancı öğrencilerin yaşadığı sorunlarla ilgili konuşan Öztürkler, “Öğrenci memnuniyeti çok önemli. Öğrenci memnuniyeti konuşunda bilimsel anketlerin yanında, zarar vermek için yapılan maksatlı anketler de yapılıyor. Üniversite öğrencilerinin şikâyetçi olduğu toplu taşımacılık, ülke genelinde ele alınmalı ve master plan hazırlanmalı. Sadece üniversitelerin taşımacılığı değil, diğer toplu taşımacılıkta da iyileştirmeler yapılmalı” ifadelerini kullandı.

“Toplumda Afrikalı öğrencilerle ilgili yanlış bir algı var”

Afrikalı öğrenciler konusunda bazı yanlış yaklaşımlar olduğunu anlatan Öztürkler, “Toplumda Yoğun olarak Afrikalı öğrencilerin suç işlediğiyle ilgili bir algı var. Bu doğru değildir. Suç işleyen TC ve KKTC vatandaşlarına kıyasla arada büyük bir fark yoktur. Sokakta, markette, mağazada gördüğünüz her yabancı, her Afrikalı kişi öğrenci değildir. Ülkede 50 bine yakın çalışan yabancılar vardır” şeklinde konuştu.

“Yasa çıkarılmasaydı ülkede 50 üniversite olacaktı”

Ülkede 21 aktif üniversite olduğunu ve 19 üniversitenin YÖK’ten denklik aldığını ifade eden Öztürkler, “2 üniversite akademik görevleri yerine getirip denklik almak için uğraşıyor. 2 buçuk ay öncesine kadar yeni üniversite izni başvurusu yok. 2017 yılında üniversite kurulmasıyla ilgili yasa çıkarılmasaydı, bugün 50’ye yakın üniversite olacaktı. Rant ortadan kalktı, iyi oldu. Göreve geldiğimizde 50 bin öğrenci vardı bıraktığımızda 83 bin öğrenci var” dedi.

“Yurt dışında okumak isteyen öğrenciler akreditasyonlara dikkat etmeli”

Türkiye dışında okuyan öğrencilerden bahseden Öztürkler, “Liselerden mezun olan 180 öğrenci her yıl yurt dışına gidiyor. Pandemi başladığında bu sayı 120’ye düştü, bu yıl 150’ye çıktı. Avrupa Birliği’nden çıkmadan önce İngiltere’ye 150 öğrenci giderken, bu sayı 40’lara düştü. İngiltere’ye gidemeyenler Hollanda’yı seçmeye başladı. Yurtdışında okumak isteyen öğrenciler akreditasyonlara dikkat etmeli” şeklinde konuştu.

“Ukrayna ve Polonya, KKTC lise diplomalarını tanımıyor”

Rusya ile savaşa giren Ukrayna’da sadece bir KKTC’li öğrencinin bulunduğunu aktaran Öztürkler, “Ukrayna ve Polonya, KKTC lise diplomalarını tanımıyor. Geçmişte buralarda okuyan öğrencilerimize zorluklar çıkarıldı. Tıp fakültelerinde okuyan öğrenciler mağdur oldu. Ukrayna’da bir öğrenci ihtisas yapıyor” ifadelerini kullandı.

“Rusya-Ukrayna savaşı KKTC’yi etkileyecek”

Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Türkiye ve KKTC’ye gelen turistin azalacağını dile getiren Öztürkler, “Rusya’dan gelen ekmeklik buğday yanında, arpa, kepek ve mısır alımında sıkıntı yaşanacak. Rusya’ya ihraç ettiğimiz mandalinada sorun olacak. Pandemi öncesinde 1 milyon turist gelirken, şimdi 300 bin geliyor. Türkiye’ye Rusya ve Ukrayna’dan gelen turist bize de geliyordu. Ukrayna’dan KKTC’ye 11 bin turist geliyordu” dedi.

“Ya belediyeler birleştirilecek ya da hizmetler birleştirilecek”

Gelen bir soru üzerine Yerel Yönetimler Reformu’na da değinen Özürkler, “Ülkede 28 belediye var. İlk etapta 6 ilçe ve 6 bucak belediyesi olması öngörülüyor. AB normları kapsamında Güney Kıbrıs’ta da 30 olan belediye sayısının 14’e düşürülmesi için uğraşılıyor. Yasamıza göre belediye olabilmesi için bölgede 2 bin kişi yaşaması gerekiyor ancak 2 bin kişi altında 2 belediye var. Ya belediyeler birleştirilecek ya da hizmetler birleştirilecek. 1976 yılında 12 belediye varken, 28 belediyeye neden çıktı?” ifadelerini kullandı.

“Reform çalışmaları çok önceden başlamalıydı”

Yerel Yönetimler Reformu’nun belediye seçimlerine kısa bir süre kala değil çok önceden tartışılması gerektiğini savunan Öztürkler, “Reform çalışmaları çok önceden başlamalıydı. Arzu edilen seçimlerin zamanında yapılmasıdır. Tartışmaktan korkulmamalıdır. Gerekirse ivedilik alınarak ve seçim birkaç ay ertelenerek reform hazırlanabilir. Demokrasi mutlaka işletilmelidir” şeklinde konuştu.