  • BIST 110.022
  • Altın 366,939
  • Dolar 6,7790
  • Euro 7,6701
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAPilli:Eğer Kıbrıs Rum tarafının niyeti varsa geçişler için elimizden gelen her şeyi yaparız

Ben Affleck'in özel Instagram hesabını hayranları ifşa etti

» »
Ben Affleck'in özel Instagram hesabını hayranları ifşa etti
Ben Affleck'in özel Instagram hesabını hayranları ifşa etti

Hesabın adının Affleck'in Oscar ödüllü filmi Can Dostum'a (Good Will Hunting) bir gönderme olduğu düşünülüyor.

Hesap sadece 14 kişiyi takip ediyor ve yalnızca üç takipçisi var, ki bu da Affleck'in resmi Instagram hesabını takip eden 4,3 milyon kişiden önemli ölçüde daha az.

Hesapta belirtilen isim yalnızca “Ben” ve biyografi kısmında "bazen filmler yapan bir baba sadece" yazıyor.

Ayrıca yine bu kısımda Affleck'in kurduğu kar amacı gütmeyen kuruluş easterncongo.org'a bir bağlantı mevcut.

Doğu Kongo Girişimi'nin (Eastern Congo Initiative, ECI) internet sitesine göre organizasyon “tamamen Doğu Kongo halkıyla birlikte Doğu Kongo halkı için çalışmaya odaklanan bir savunuculuk ve hibe girişimi”.

Açıklama şöyle devam ediyor:

Sağlam bir sivil toplumun gelişebileceği, ekonomik ve sosyal kalkınma için fırsatlarla dolu bir Doğu Kongo tasavvur ediyoruz. ECI, Kongo'nun doğusunda sürdürülebilir ve başarılı bir toplum yaratmak için yerel, topluluk temelli yaklaşımların gerekli olduğuna inanıyor.

Hesap bir Affleck hayranı olan Kelsey Weekman'ın perşembe günü attığı tweet'le gün yüzüne çıktı.

Weekman hesabın bir ekran görüntüsüyle birlikte “Ben Affleck'in finstasını buldum” diye yazdı. Göründüğü kadarıyla profil fotoğrafında Affleck ve kız arkadaşı aktör Ana de Armas bulunuyor.

“Finsta” terimi kullanıcıların birincil hesaplarıyla birlikte yürüttükleri ikinci bir Instagram hesabına işaret ediyor. Ancak ikinci hesaplarda içerik genellikle oldukça farklı oluyor.

Weekman'ın tweet'i 10 binden fazla beğeni ve 518 retweet aldı, yüzlerce Affleck hayranı da hesabı keşfettiği için onu övdü.

Bir kullanıcı “Merhaba @PulitzerPrizes bunu görüyorsanız lütfen bunu en iyi araştırmacı gazetecilik kategorisi için erken bir adaylık olarak düşünün, teşekkürler” diye espri yaptı.

Weekman metodlarını ortaya koyarken Affleck ve de Armas'ın Instagram'da birbirini takip edip etmediklerine baktığını açıkladı.

 “Onun ve Ana de Armas'ın Instagram'da birbirini takip edip etmediklerini kontrol ediyordum ve Ana de Armas'ın 'Ben' adı altında takip ettiği şüpheli bir hesap buldum ve bu ... bunun o olmaması mümkün değil” diye tweet attı.

Hesabın diğer takipçilerinden biri Affleck'in 10 yıl boyunca evli kaldığı aktris Jennifer Garner. İkisi birlikte üç çocuk yaptı.

Affleck, Weekman'ın iddiaları hakkında henüz yorum yapmadı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Makyaj yapanlar dikkat!02 Haziran 2020 Salı 16:18
  • Tehlikede olsanız köpeğiniz sizi kurtarır mı: İşte bilimin cevabı02 Haziran 2020 Salı 16:14
  • Serdar Ortaç: Yalnız ölmek istiyorum, artık bir kadına verecek huzurum kalmadı02 Haziran 2020 Salı 15:43
  • 258 yılllık konyak 118 bin 580 sterline satıldı31 Mayıs 2020 Pazar 16:14
  • 'Etik hackerlar' ne kadar kazanıyor?31 Mayıs 2020 Pazar 16:12
  • Acun Ilıcalı: "İleride bir parti kuracağım, adı Rahat Parti olacak"31 Mayıs 2020 Pazar 15:34
  • Küba'dan DSÖ’ye tam destek açıklaması31 Mayıs 2020 Pazar 15:32
  • Seks fantezisi için kiralanan iki adam palayla yanlış eve daldı30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:54
  • Bebekler kendilerini taklit edenleri fark ediyor ve seviyor29 Mayıs 2020 Cuma 23:00
  • Cinsel fantezi için anlaşılan iki adam yanlış adrese gitti; mahkemelik oldu29 Mayıs 2020 Cuma 22:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti