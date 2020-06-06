Ben Affleck'in özel Instagram hesabını hayranları ifşa etti

Hesabın adının Affleck'in Oscar ödüllü filmi Can Dostum'a (Good Will Hunting) bir gönderme olduğu düşünülüyor.

Hesap sadece 14 kişiyi takip ediyor ve yalnızca üç takipçisi var, ki bu da Affleck'in resmi Instagram hesabını takip eden 4,3 milyon kişiden önemli ölçüde daha az.

Hesapta belirtilen isim yalnızca “Ben” ve biyografi kısmında "bazen filmler yapan bir baba sadece" yazıyor.

Ayrıca yine bu kısımda Affleck'in kurduğu kar amacı gütmeyen kuruluş easterncongo.org'a bir bağlantı mevcut.

Doğu Kongo Girişimi'nin (Eastern Congo Initiative, ECI) internet sitesine göre organizasyon “tamamen Doğu Kongo halkıyla birlikte Doğu Kongo halkı için çalışmaya odaklanan bir savunuculuk ve hibe girişimi”.

Açıklama şöyle devam ediyor:

Sağlam bir sivil toplumun gelişebileceği, ekonomik ve sosyal kalkınma için fırsatlarla dolu bir Doğu Kongo tasavvur ediyoruz. ECI, Kongo'nun doğusunda sürdürülebilir ve başarılı bir toplum yaratmak için yerel, topluluk temelli yaklaşımların gerekli olduğuna inanıyor.

Hesap bir Affleck hayranı olan Kelsey Weekman'ın perşembe günü attığı tweet'le gün yüzüne çıktı.

Weekman hesabın bir ekran görüntüsüyle birlikte “Ben Affleck'in finstasını buldum” diye yazdı. Göründüğü kadarıyla profil fotoğrafında Affleck ve kız arkadaşı aktör Ana de Armas bulunuyor.

“Finsta” terimi kullanıcıların birincil hesaplarıyla birlikte yürüttükleri ikinci bir Instagram hesabına işaret ediyor. Ancak ikinci hesaplarda içerik genellikle oldukça farklı oluyor.

Weekman'ın tweet'i 10 binden fazla beğeni ve 518 retweet aldı, yüzlerce Affleck hayranı da hesabı keşfettiği için onu övdü.

Bir kullanıcı “Merhaba @PulitzerPrizes bunu görüyorsanız lütfen bunu en iyi araştırmacı gazetecilik kategorisi için erken bir adaylık olarak düşünün, teşekkürler” diye espri yaptı.

Weekman metodlarını ortaya koyarken Affleck ve de Armas'ın Instagram'da birbirini takip edip etmediklerine baktığını açıkladı.

“Onun ve Ana de Armas'ın Instagram'da birbirini takip edip etmediklerini kontrol ediyordum ve Ana de Armas'ın 'Ben' adı altında takip ettiği şüpheli bir hesap buldum ve bu ... bunun o olmaması mümkün değil” diye tweet attı.

Hesabın diğer takipçilerinden biri Affleck'in 10 yıl boyunca evli kaldığı aktris Jennifer Garner. İkisi birlikte üç çocuk yaptı.

Affleck, Weekman'ın iddiaları hakkında henüz yorum yapmadı.