  • BIST 1.377
  • Altın 461,066
  • Dolar 8,0884
  • Euro 9,7271
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAToplam 7625 test yapıldı, 55'i yerel 67 pozitif vakaya rastlandı,

'Benim yaşadıklarımı görseler evden dışarı dahi çıkmazlar'

» »
Yakalandığı Kovid-19'u Sinop ve Ankara'daki hastanelerde 35 günlük tedavinin ardından atlatan İbrahim Gündoğdu, ölümü hissetmenin çok acı bir durum olduğunu söyledi.
'Benim yaşadıklarımı görseler evden dışarı dahi çıkmazlar'

Sinop'ta yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede 35 gün tedavi gören 61 yaşındaki İbrahim Gündoğdu, hastalık sürecinde yaşadığı zorlukları unutamıyor.

Kentte balıkçılık yapan Gündoğdu'nun, şubatta yüksek ateş, halsizlik, tat ve koku kaybı şikayetleriyle gittiği hastanede yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Evinde karantinaya giren ancak kısa süre sonra durumu ağırlaşan Gündoğdu, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede 10 gün tedavi gören Gündoğdu, durumunun daha da ağırlaşması üzerine ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan tetkiklerinde virüsün ciğerlerini sardığı belirlenen Gündoğdu, uygulanan yoğun tedavinin ardından 35 günün sonunda sağlığına kavuştu.

"25 gün sol omzumun üzerinde hiç kımıldamadan yattım"

Gündoğdu, AA muhabirine, Kovid-19'a yakalanmasının ardından tedavi sürecinin kendisi açısından çok zorlu ve yıpratıcı geçtiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının gayretleri sayesinde hayata tutunmayı başardığını dile getiren Gündoğdu, "Ölümü hissettim. 25 gün sol omzumun üzerinde hiç kımıldamadan yattım. Ne sağa ne sola döndüm. Hayatımda içmediğim kadar hap içtim, hayatımda yemediğim kadar serum yedim. Çok halsiz ve bitkin düştüm." dedi.

Hastanede kaldığı sürece hayatla tamamen bağının koptuğunu vurgulayan Gündoğdu, "İnsan orada sadece ölümü, ailesiyle, arkadaşlarıyla vedalaşamadığını düşünüyor. Çok üzülüyor ve ağlıyorsun. Yanına kimse giremiyor. Sadece doktor ve hemşire arkadaşlar giriyor. 25 gün aralıksız buharlı oksijen tedavisi yapıldı. Ona rağmen yine ayağa kalkamadım fakat özel terapi ile yavaş yavaş, adım adım yürümeye başladım." ifadelerini kullandı.

Gündoğdu, yetkililerce yapılan uyarılara harfiyen uyulması gerektiğinin altını çizerek, "Kesinlikle kurallara uyulmalı. Benim yaşadıklarımı görseler evden dışarı dahi çıkmazlar. O olayı yaşasa, kimse kimsenin yanına yaklaşmaz. Öyle bir süreç. İnsan olarak ölümü hissediyorsun. Bundan daha acı bir durum olabilir mi? O nedenle yetkililerce yapılan tüm uyarılara harfiyen uyulması gerekiyor." diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antik Mısırlılar kedilere neden takıntılıydı?19 Nisan 2021 Pazartesi 17:48
  • Bitcoin sert düşüş sonrası durgun, toplam hacim 2 trilyon doların üzerinde19 Nisan 2021 Pazartesi 17:39
  • Rusya, Sputnik V aşısının yeni etkinlik oranını açıkladı19 Nisan 2021 Pazartesi 17:32
  • Sürücüsüz Tesla ağaca çarptı 2 kişi öldü19 Nisan 2021 Pazartesi 17:26
  • NASA duyurdu: Mars'ta tarihi helikopter uçuşu başarılı oldu19 Nisan 2021 Pazartesi 17:05
  • Evlatlık verilen tek yumurta ikizleri 36 yaşında tanıştı: DNA testi sayesinde birbirlerini buldular19 Nisan 2021 Pazartesi 16:59
  • Bilim insanları üç hafta yaşayan insan-maymun embriyosu üretti18 Nisan 2021 Pazar 22:46
  • Belçika'da Kürt ve Çeçen gruplar çatıştı; güvenlik önlemleri artırıldı18 Nisan 2021 Pazar 22:16
  • Angelina Jolie, Elif Şafak'a Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini sordu18 Nisan 2021 Pazar 21:39
  • Bitcoin'e 'kara para' söylentisi darbesi18 Nisan 2021 Pazar 19:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti