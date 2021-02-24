Berat Albayrak geri mi dönüyor?

Siyaset kulislerinde Kasım 2020'de istifa eden Berat Albayrak'ın yeniden kabineye ya da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak döneceği iddia ediliyor. Gözlemciler ise Albayrak'ın dönüşü iddialarına karşı temkinli.

İstifasının ardından ismi uzun bir süre siyasi kulislerde çok duyulmayan ve anılmayan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kabineye yeniden döneceği iddiaları gündeme gelmeye başladı. Siyaset kulislerinde Albayrak'ın yeniden üst düzey bir göreve getirilmesinin sürpriz olmayacağı konuşuluyor. Ancak Albayrak'ın dönüp dönmeyeceği ya da olası yeni görevinin ne olabileceğine ilişkin görüşler ise çok değişken.

DW Türkçe'nin ulaştığı AKP'ye yakın bir kaynak, Albayrak'ın dönüşüne artık kesin gözle baktığını söylerken yeni görevin yine ekonomi ile ilgili olacağını ve eski bakanın bu kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak ekonominin başına geçebileceğini belirtiyor. Bu isme göre Albayrak sadece ekonomiden değil, aynı zamanda enerjiden ve birkaç alandan daha sorumlu olacak ve bu değişiklik AKP'nin 24 Mart'taki büyük kongresinden önce yapılacak.

Ancak bir başka kaynak cumhurbaşkanlığı yardımcılığının Albayrak'ın gönlünde yatan pozisyon olduğunu, ancak bunun gerçekleşmeyeceğini ve ekonomideki dengeler nedeniyle belki enerji bakanlığına dönebileceğini söylüyor.

DW Türkçe'nin ulaştığı üçüncü bir partili isim ise tüm bu söylentilerin doğru olmadığını, Albayrak'a yakın çeşitli bakanlıklardaki isimlerin hâlâ tasfiye edilmesinin de eski bakanın dönmeyecek olmasının bir göstergesi olduğunu belirtiyor.

Bu arada Albayrak'ın parti genel merkezinde bir göreve getirilme ihtimalini dile getirenler de var.

Uslu: Siyaset değil piyasalar belirleyici

Ancak kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu, Albayrak'ın piyasaların tepkisi nedeniyle görevinden ayrılmak durumunda kaldığına işaret ederek eski bakanın olası dönüşünde siyaseti değil piyasaları belirleyici olarak görüyor.

Albayrak'ın göreve yeniden gelmesinin ya da gidişinin seçmeni çok etkileyen bir unsur olmadığını ve AKP'nin Albayrak ile ilgili yönetmekte zorlandığı hususun seçmen eğilimi olmadığını belirten Uslu, şöyle konuşuyor:

"Esas zorlanılan taraf piyasalardı. Piyasalara bir mesaj vermek için ekonomi yönetimi tümüyle değiştirildi. Eğer piyasaların Albayrak'ın gelişinden rahatsız olmayacağı düşünülüyorsa geri getirilir. Ama piyasaların olumsuz bir tepki vereceği düşünülüyorsa getirilmez. Bu siyasi bir tartışma olmanın ötesinde, piyasalarla ilgili."

Dolar/TL geçen haftaki 6,9 seviyesinden Çarşamba günü 7,19'a kadar yükseldi.

Uslu, AKP seçmenlerinin Albayrak'ın dönmesinden rahatsız olmayabileceğini ve bunun seçmenlere anlatılabileceğini söyleyerek muhalif seçmenin ise zaten AKP'ye oy vermediği için oy dengeleri açısından sıkıntı yaratmayacağını belirtiyor.

"Neticede Albayrak'ın gitmesinin nedeni siyasi olmadığı için, dönmesinin nedeni de siyasi olamaz" diyen Uslu, eski bakanın yeniden ekonominin başına gelme ihtimalini yüksek görmediğini kaydediyor.

Deneyimli araştırmacıya göre, Albayrak'ın görev değişikliklerinin AKP oylarında çok fazla bir etkisi bulunmuyor. Uslu, "Berat Bey varken onun yüzünden oy düşmedi, gidince de AKP'nin oyu artmadı. Ne gelişi ne de gidişinin oy üzerinde çok fazla bir etkisi oldu" yorumu yapıyor.

Ekonomi nasıl etkilenir?

Albayrak'ın dönüp dönmeyeceği ya da yeni görevinin ne olabileceğine ilişkin tahminler ekonomi çevrelerince de yakından izleniyor. Peki Albayrak bazı kesimlerin iddia ettiği gibi yeniden ekonominin başına gelirse ne olur?

Bluebay Asset Management'ten Timothy Ash, Albayrak'ın yeniden ekonominin başına geçeceğine çok ihtimal vermeyen isimlerden.

DW Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede Lütfi Elvan-Naci Ağbal yönetiminin piyasa dostu ve ortodoks politikalarla ekonomide istikrarı sağlamaya yönelik iyi bir iş çıkardığını belirten Ash, "Piyasanın ekonomi yönetiminde bir başka değişikliği daha kaldıracağını sanmıyorum. Piyasanın bugün gösterdiği tepki de bunun bir göstergesi" diyor.

Albayrak'ın gidişi ve ekonomi yönetimindeki değişimin ardından geçen haftaya kadar yabancı yatırımcılar Türkiye piyasalarına 5 milyar doları portföy yatırımı olmak üzere toplam 20 milyar dolarlık giriş yapmıştı.

CHP son başlattığı kampanya ile Albayrak'ın istifasının ardından Merkez Bankası'ndan "128 milyar doların kaybolduğunu" ileri sürerek partinin sosyal medya hesabından "Damadı kimler susturuyor?" paylaşımı yapmıştı.

Türkiye'nin gerçek gündeminin ekonomik buhran olduğunu belirten CHP, "AKP’nin ekonomi yönetimi gelinen noktada ülkemiz için bir ulusal güvenlik sorunu haline gelmiştir. Merkez Bankası rezervlerinin tamamı satılmıştır. Net rezervi eksi 47 milyar dolara kadar düşmüştür" sözleriyle Albayrak'ı suçlamıştı.

Erdoğan ise İzmir İl Kongresi’nde CHP'nin kampanyasına sert yanıt vermiş, son 7-8 yıldır Türkiye’nin ekonomisine yapılan saldırılara karşı mücadelenin ön safında Berat Albayrak'ın yer aldığını söyleyerek Albayrak'a destek vermişti.

Erdoğan'ın "Berat Bey'in önce enerjide ardından ekonomide ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği, damat sıfatının bu alanlardaki birikimi ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır. Bir siyasetçi olarak bu işleri yapsaydı, değerlendirmeler daha objektif yapılabilirdi diye düşünüyorum" sözleri de Albayrak ile ilgili spekülasyonları alevlendirdi.

Albayrak'ın Instagram üzerinden istifası

Berat Albayrak, Kasım 2020’de Instagram hesabından istifa ettiğini duyurmuştu. Hükümete yakın medyada uzun bir süre duyurulamayan istifasında Albayrak, ''At izinin iti izine karıştığı, hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zaman, Cenab-ı Allah sonumuzu hayreylesin'' ifadelerini kullanmıştı.

İstifanın bir gün öncesinde Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınıp yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atanırken, Albayrak'ın gidişiyle yeni Hazine ve Maliye Bakanı da Lütfi Elvan olmuştu. Bu atamaların Albayrak'ın gidişiyle bağlantılı olduğu yorumları yapılmıştı.

Gülsen Solaker

© Deutsche Welle Türkçe