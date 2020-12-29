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Berberde ‘Saçımı beğenmedim’ kavgası: İki kişi bıçaklandı

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Kocaeli’de berberde saçının taranma şeklini beğenmeyen bir müşteri, kalfa ile komşu dükkandaki esnafa bıçakla saldırdı.
Berberde ‘Saçımı beğenmedim’ kavgası: İki kişi bıçaklandı

Kocaeli’de berberde saçının taranma şeklini beğenmeyen bir müşteri, kalfa ile komşu dükkandaki esnafa bıçakla saldırdı.Körfez ilçesinde berberlik yapan Hakan Kartı, kimliği bilinmeyen kişinin tıraş olmak için dükkana uğradığını, saç-sakal tıraşını kendisinin yaptığını ifade etti.

Berber, müşterinin saçını oğlunun taradığını ancak adamın “Beğenmedim, bilmiyorsan bu işi yapma” dediğini, ardından kalfanın saçını taramasını istediğini ifade etti.

Kartı, şöyle devam etti: “Ben de kalfayı çağırıp saçı taramasını söyledim. 

‘Sen de bilmiyorsun bu işi. Bırak lan’ diyerek küfretti. Kalfayı ‘Alttan al, esnafsın, sana yakışmaz’ diyerek dışarı çıkarttım. Kalfa, karşı dükkanın sahibi Ramazan Mutlu’yu çağırmış. ‘Sen niye küfrettin’ diye sormuşlar. İtiş kakış çıkınca bıçağı çıkarıp bizim kalfa ile esnaf arkadaşımızı bıçaklamış.”

Polis, olayın ardından kaçan saldırganı arıyor.

Bıçağın hafif sıyırdığı kalfa, hastanede dikiş atılıp eve gönderildi. Durumu iyi. Esnaf Ramazan Mutlu ise iyi geçen ameliyatın ardından iç kanama olabileceği ihtimali nedeniyle 48 saat yoğun bakımda kalacak.

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