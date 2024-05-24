Berova: Sigorta sektöründe yaşanan sıkıntıların giderilmesi için çalışma başlattık

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Börte Barlasoğlu, yeni seçilmiş yönetim kurulu olarak ilk ziyaretlerini Maliye Bakanı Berova’ya yaptıklarına işaret ederek; sigorta sektörünün paydaşlarından birinin de Maliye Bakanlığı olduğunu belirtti. “Sektörü çok daha ileriye taşımak adına birlikte verimli işler yapacağımıza inanıyoruz” dedi.

BEROVA

Sigorta sektörünün hem vatandaşlar, hem de kamu maliyesi için ülkede önemli alanlardan bir tanesi olduğunu ve son yıllarda ciddi anlamda bir gelişme gösterdiğine işaret eden Maliye Bakanı Özdemir Berova, yürürlükte olan mevcut yasada yaşanan bir takım sıkıntıların giderilmesi adına paydaşlarla da istişare edilerek bir çalışma başlatıldığını, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Değişiklik Yasa Tasarısı’nın son aşamaya geldiğini söyledi.

Maliye Bakanı Berova; “Sigortacılık, vatandaşın can, mal ve diğer her türlü konularda kendilerini güvende hissedebilmeleri açısından önemli bir alan. Diğer bir önemi ise kamu maliyesi, ülke gelirleri açısından da sektörden gelen gelirler önemli paya sahip. Mali ekonomik alanda, gelir arttırıcı önlemlerimizden biri de, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Değişiklik Yasa Tasarısı’nın hayat bulması olacak. Söz konusu yasanın hazırlanması esnasında birliğiniz ile de pek çok kez istişare edildi. Artık son aşamaya gelindi. Son rötuşlar yapıldıktan sonra yasallaşması için de Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edeceğiz” dedi.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, sektörün gelişebilmesini sağlamak ve ülkeye faydasını artırabilmek adına KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği ile de daima yakın istişare içerisinde olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirterek, yeni yönetim kurulunu tebrik ederken, bir önceki ekibe de katkılarından dolayı teşekkür etti.

Görüşmede, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü Gürsel Gürbüz de hazır bulundu.