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Beşar Esad, Birleşik Arap Emirlikleri’ni Ziyaret Etti

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret ederek Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri El Maktum ile görüştüğü belirtildi.
Beşar Esad, Birleşik Arap Emirlikleri’ni Ziyaret Etti

Esad, 2011'den bu yana ilk kez BAE'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Suriye Devlet Başkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada, “Devlet Başkanı Beşar Esad, BAE'yi ziyaret ederek Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emirliği'nin hükümdarı Muhammed bin Raşid el-Mektum ile görüştü” ifadesine yer verildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğiyle ilgili konuların değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, ekonomi, yatırım ve ticaret alanlarındaki ilişkilerin ele alındığı aktarıldı.

Esad, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile de bir araya geldi.

Esad'a Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Faysal Mikdad, Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ve Dışişleri ve Gurbetçiler Bakan Yardımcısı Beşar el Caferi eşlik etti.

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