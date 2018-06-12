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Besim: “Üç bölgede yaşlı bakım evi projesi hayata geçecek”

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Sağlık Bakanı Filiz Besim, eski Girne Hastanesi, Cengiz Topel ve Kantara bölgelerinde üç yaşlı bakım evi projesini hayata geçireceklerini söyledi.
Besim: “Üç bölgede yaşlı bakım evi projesi hayata geçecek”

Besim, bayram ziyaretleri çerçevesinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ne giderek hastaların ve sağlık çalışanlarının bayramlarını kutladı, yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Besim, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nin en güzel yaşlı bakım evlerinden biri olduğunu, emek veren ekibi yürekten kutladığını, burada yapılan hizmetin çok anlamlı olduğunu vurguladı.

“SOSYAL DEVLET OLMANIN GEREĞİ”

Bir ülkenin yaşlısına, engelli bireylerine sahip çıkması kadar önemli bir şey olamayacağını belirten Besim, sosyal devlet olmanın bunu gerektirdiğini fakat bazı sıkıntılar olduğunu, yeterince yaşlı bakım evi olmadığını, buradaki imkânların KKTC geneline yetmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Göreve gelir gelmez yaşlı bakım evleriyle ilgili yasal alt yapıyı tamamlamak üzere çalışma başlattıklarını anımsatan Besim, mevzuat çalışmalarının sürdüğünü, bu çerçevede üç projenin devreye gireceğini açıkladı.

ESKİ GİRNE HASTANESİ, CENGİZ TOPEL VE KANTARA’DA ÜÇ YAŞLI BAKIM EVİ

Bakan Besim, eski Girne Hastanesi, Cengiz Topel bölgesi ve Kantara bölgesinde yaşlı bakım evi projelerinin hayata geçeceğini, ülkenin bu ihtiyacının farkında olduklarını, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuyu son derece önemsediğini belirtti ve herkesin bayramını en içten dilekleriyle kutladığını söyledi.

Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Dr. Cansel Öztekiner ise Sağlık Bakanı Filiz Besim ve ekibinin ziyaretlerinden büyük memnuniyet duyduğunu, bakanlığın her ihtiyaçlarında kendilerine destek verdiğini kaydederek, merkezin daha iyi yerlere gelebilmesi için de desteğin süreceğinden emin olduğunu ifade etti.

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