Beyarmudu’ndan Akmercan'a tam destek

Büyük bir coşku ile karşılanan Ethem Akmercan ve meclis üyesi adayları Beyarmudu sakinlerinin sorunlarını dinledi, önümüzdeki dönemde yapacakları projeleri anlattı. Akmercan ile birlikte Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’deBeyarmudu ziyaretinde yurttaşlarla sohbet ederek Ethem Akmercan’a olan güven ve desteğini belirtti.

Akmercan “Katılımı şeffaflaştıracağız”

Akmercan ilk olarak sözlerine şöyle başladı. “Belediyenin mali durumunu inceledikten sonra denetim için Sayıştayı göreve çağıracağız. Mali bilançoyu halkımızla paylaşacağız. Bütçe konusunda açık ve şeffaf olacağız. Belediyenin yıllık bilançosunu her dönem köy meydanlarında ilan edeceğiz. Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir belediye yönetimini hep beraber kuracağız.” Akmercan çöp yakmanın tarihe karıştığını, geri dönüşümün mutlaka sağlanması gerektiğini özelikle vurguladı. Akmercan sözlerine şöyle devam etti. “Artık yeter! Çöp yakmayı durduracağız. Yıllardır insan sağlığını tehdit eden çöp dumanları ve kötü kokulara son vereceğiz. Toplanan çöpler Güngör’deki atık toplama merkezine götürülecek! Kirli çevreyi ve çöp atıklarını geri dönüşümle temizleyerek doğayı koruyacağız. Kirli havayı çocuklarımız da soluyor, gençlerimiz de yaşlılarımız da. Hepimiz soluyoruz. Beldemizin havasını çöp dumanlarından kurtaracağız. Dumansız, temiz bir havaya hep beraber ulaşacağız.”

BeyarmuduAkmercan’a tam destek verdi

Akmercan Beyarmudu ziyaretinde köylülerle yakından ilgilendi ve gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Çocuk parklarından, kaldırım eksikliğine kadar her şikâyeti bizzat dinleyen Akmercan kültür evinin kilitli olması ile ilgili gelen şikâyetler hakkındaysa “Kültür evlerine vurulan kilitleri hep beraber açacağız, bu evlerin bazılarını müze haline getireceğiz. Kapalı, atıl durumda, tarihi geçmişi bulunan kamusal binalarımızı tekrar halkımızın kullanımına kazandıracağız. Kapalı kapıları hep beraber açacağız!” dedi.