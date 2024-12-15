Bilardoda Sezonun İlk Şampiyonu Borankan

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu (KKBF) 2024-2025 sezonunu, merhum başkan Aşkın Burcu anısına düzenlenen bir turnuva ile başlattı. Number Eight Bilardo Akademisi ve Çağdaş Kebap iş birliğiyle gerçekleştirilen turnuva, Aşkın Burcu'nun sevdiği sekiz top disiplininde oynandı. Turnuva aynı zamanda milli takım seçmelerinin ilk ayağı olarak düzenlendi. Seçmeler, dört farklı disiplin (8 top, 14+1, 9 top ve 10 top) üzerinden yapılacak.

Şampiyon Hüseyin Borankan

Number Eight Bilardo Akademisi'nde yapılan turnuva, Aşkın Burcu için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. 33 sporcunun katıldığı turnuvada, Hüseyin Borankan namağlup bir performans sergileyerek şampiyon oldu. Yarı finalde Onuç Altur, rakibi Efe Özkutaylı’yı 7-1 mağlup ederken, Hüseyin Borankan da Bilge Alaçam’ı 7-5 yenerek finale yükseldi. Finalde Onuç Altur’u 7-4 yenen Hüseyin Borankan, Aşkın Burcu Anı Turnuvası’nın birincisi oldu.

"Aşkın Hocamızın Mirasına Sahip Çıkıyoruz"

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Başkanı Levent Erboy, turnuva açılışında yaptığı konuşmada, katılımcılara ve organizasyona destek veren Number Eight Bilardo Akademisi Direktörü Ayşe Burcu ile Çağdaş Kebap Direktörü Savaş Burcu’ya teşekkür etti. Erboy, "Aşkın Hocamızın mirasını yaşatmak ve bu bayrağı daha yukarılara taşımak için hep birlikte çalışacağız," diyerek, Aşkın Burcu’nun kaybının sadece ailesi için değil, tüm spor camiası için büyük bir kayıp olduğunu vurguladı.